На Северо-западе Челябинска столкнулись три автомобиля. Фото

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Авария. Тюльпан , дтп, авария
Автомобили столкнулись в 8 часов утра 13 марта на улице Братьев Кашириных Фото:

В Челябинске утром 13 марта на улице Братьев Кашириных столкнулись три автомобиля. В массовую аварию попали водители двух автомобилей Хендай Солярис и водитель БМВ, сообщили в госавтоинспекции.

«Госавтоинспекция города Челябинска выясняет обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 13 марта в 08:13 часов по адресу: улица Братьев Кашириных, д. 129Б. По предварительным данным, произошло столкновение трех автомобилей: автомобиль Хендай Солярис, под управлением мужчины 1976 года рождения, автомобиль БМВ 5201, под управлением мужчины 2000 года рождения, и автомобиль Хендай Солярис, под управлением мужчины 1986 года рождения», — сообщили в ведомстве.

Как отметили в пресс-службе, результате массовой аварии никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения. На данный момент уточняются все обстоятельства ДТП.

Госавтоинспекция города Челябинска выясняет обстоятельства дорожно-транспортного происшествия
Госавтоинспекция города Челябинска выясняет обстоятельства дорожно-транспортного происшествия
Фото:
Массовая авария произошла 13 марта в 08:13 часов по адресу: улица Братьев Кашириных, д. 129Б
Массовая авария произошла 13 марта в 08:13 часов по адресу: улица Братьев Кашириных, д. 129Б
Фото:

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В Челябинске утром 13 марта на улице Братьев Кашириных столкнулись три автомобиля. В массовую аварию попали водители двух автомобилей Хендай Солярис и водитель БМВ, сообщили в госавтоинспекции. «Госавтоинспекция города Челябинска выясняет обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 13 марта в 08:13 часов по адресу: улица Братьев Кашириных, д. 129Б. По предварительным данным, произошло столкновение трех автомобилей: автомобиль Хендай Солярис, под управлением мужчины 1976 года рождения, автомобиль БМВ 5201, под управлением мужчины 2000 года рождения, и автомобиль Хендай Солярис, под управлением мужчины 1986 года рождения», — сообщили в ведомстве. Как отметили в пресс-службе, результате массовой аварии никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения. На данный момент уточняются все обстоятельства ДТП.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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