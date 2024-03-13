На Северо-западе Челябинска столкнулись три автомобиля. Фото

13 марта 2024 в 14:56 Размер текста - 17 +

Автомобили столкнулись в 8 часов утра 13 марта на улице Братьев Кашириных Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Челябинске утром 13 марта на улице Братьев Кашириных столкнулись три автомобиля. В массовую аварию попали водители двух автомобилей Хендай Солярис и водитель БМВ, сообщили в госавтоинспекции. «Госавтоинспекция города Челябинска выясняет обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 13 марта в 08:13 часов по адресу: улица Братьев Кашириных, д. 129Б. По предварительным данным, произошло столкновение трех автомобилей: автомобиль Хендай Солярис, под управлением мужчины 1976 года рождения, автомобиль БМВ 5201, под управлением мужчины 2000 года рождения, и автомобиль Хендай Солярис, под управлением мужчины 1986 года рождения», — сообщили в ведомстве. Как отметили в пресс-службе, результате массовой аварии никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения. На данный момент уточняются все обстоятельства ДТП. Госавтоинспекция города Челябинска выясняет обстоятельства дорожно-транспортного происшествия Фото: пресс-служба госавтоинспекции Массовая авария произошла 13 марта в 08:13 часов по адресу: улица Братьев Кашириных, д. 129Б Фото: пресс-служба госавтоинспекции Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске утром 13 марта на улице Братьев Кашириных столкнулись три автомобиля. В массовую аварию попали водители двух автомобилей Хендай Солярис и водитель БМВ, сообщили в госавтоинспекции. «Госавтоинспекция города Челябинска выясняет обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 13 марта в 08:13 часов по адресу: улица Братьев Кашириных, д. 129Б. По предварительным данным, произошло столкновение трех автомобилей: автомобиль Хендай Солярис, под управлением мужчины 1976 года рождения, автомобиль БМВ 5201, под управлением мужчины 2000 года рождения, и автомобиль Хендай Солярис, под управлением мужчины 1986 года рождения», — сообщили в ведомстве. Как отметили в пресс-службе, результате массовой аварии никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения. На данный момент уточняются все обстоятельства ДТП.