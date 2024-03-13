13 марта 2024

Герои России устроят патриотический автопробег в Екатеринбурге. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Автопробег в поддержку спецоперации на Украине. Екатеринбург , спецоперация, сво, z патриоты, z автопробег
Автопробег состоится 17 марта Фото:

Герои России, участвующие в реализации федерального проекта «Вахта Героев Отечества», проведут автопробег в Екатеринбурге в разгар президентских выборов. Они заручились поддержкой вице-губернатора Олега Чемезова, рассказали в департаменте информполитики региона.

«Олег Чемезов поблагодарил Героев России, участвующих в реализации федерального проекта „Вахта Героев Отечества“. Участники встречи, в свою очередь, заручились поддержкой вице-губернатора в реализации еще одной инициативы, нацеленной на повышение гражданской ответственности уральцев. 17 марта с 11:00 до 13:00 Герои России, проживающие в Екатеринбурге, организуют автопробег под названием „Герои голосуют“» — сказано в сообщении. Маршрут пройдет через избирательные участки.

Автор инициативы Сергей Воронин призвал других Героев России и уральцев присоединиться к патриотической акции. «Сходить на выборы, проголосовать за своего кандидата, показать важность этого дела — часть нашей работы», — отметил он.

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Герои России, участвующие в реализации федерального проекта «Вахта Героев Отечества», проведут автопробег в Екатеринбурге в разгар президентских выборов. Они заручились поддержкой вице-губернатора Олега Чемезова, рассказали в департаменте информполитики региона. «Олег Чемезов поблагодарил Героев России, участвующих в реализации федерального проекта „Вахта Героев Отечества“. Участники встречи, в свою очередь, заручились поддержкой вице-губернатора в реализации еще одной инициативы, нацеленной на повышение гражданской ответственности уральцев. 17 марта с 11:00 до 13:00 Герои России, проживающие в Екатеринбурге, организуют автопробег под названием „Герои голосуют“» — сказано в сообщении. Маршрут пройдет через избирательные участки. Автор инициативы Сергей Воронин призвал других Героев России и уральцев присоединиться к патриотической акции. «Сходить на выборы, проголосовать за своего кандидата, показать важность этого дела — часть нашей работы», — отметил он.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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