Герои России, участвующие в реализации федерального проекта «Вахта Героев Отечества», проведут автопробег в Екатеринбурге в разгар президентских выборов. Они заручились поддержкой вице-губернатора Олега Чемезова, рассказали в департаменте информполитики региона.
«Олег Чемезов поблагодарил Героев России, участвующих в реализации федерального проекта „Вахта Героев Отечества“. Участники встречи, в свою очередь, заручились поддержкой вице-губернатора в реализации еще одной инициативы, нацеленной на повышение гражданской ответственности уральцев. 17 марта с 11:00 до 13:00 Герои России, проживающие в Екатеринбурге, организуют автопробег под названием „Герои голосуют“» — сказано в сообщении. Маршрут пройдет через избирательные участки.
Автор инициативы Сергей Воронин призвал других Героев России и уральцев присоединиться к патриотической акции. «Сходить на выборы, проголосовать за своего кандидата, показать важность этого дела — часть нашей работы», — отметил он.
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