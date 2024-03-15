Выборы президента проходят на протяжении трех дней Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году

Депутаты законодательного собрания Челябинской области участвуют в голосовании на выборах президента РФ. Об этом 15 марта сообщили в пресс-службе ЗСО.

«Голосую всегда в Калининском районе Челябинска, по месту регистрации. Сегодня пришел на избирательный участок вместе со старшим сыном. Это у нас добрая традиция», — рассказал председатель комитета ЗСО по экономической политике и предпринимательству Евгений Илле. Илле пришел на избирательный участок в школе №36, передает пресс-служба.

Также вместе с семьей явился на участок и заместитель председателя заксобрания Вадим Ромасенко. «Выборы — это всегда особый праздник. Пришли семьей. Пусть наши сыновья знают, в какой уникальной стране они живут, какие реализуются новые масштабные проекты», — отметил Ромасенко.

Также 15 марта сделал свой выбор и руководитель фракции «Справедливая Россия» в ЗСО, председатель комитета по регламенту и депутатской этике Василий Швецов. Он голосовал вместе с женой на участке в МФЦ по улице Труда. «Проголосовал на выборах президента Российской Федерации. Очень важно, чтобы на избирательные участки в эти дни пришло как можно больше наших граждан, тем самым мы нивелируем домыслы недругов, которые пытаются поставить под сомнение легитимность выборов», — уверен Швецов.

Председатель комитета ЗСО по экологии и природопользованию Михаил Махов проголосовал на избирательном участке в ЧелГУ. Махов представляет в ЗСО партию «Зеленая альтернатива».

«Отрадно видеть, что с самого утра люди активно идут на участок, с семьями, с детьми. Считаю, что голосование на выборах президента — это очень серьезная гражданская ответственность. Безусловно, принимать участие в выборах нужно, особенно в этих выборах, которые можно назвать судьбоносными для России», — сообщил Махов.

Выборы президента проходят в России с 15 по 17 марта. Страна выбирает лидера сроком на шесть лет. На пост претендуют четыре кандидата. Это Леонид Слуцкий от ЛДПР, Владислав Даванков от партии «Новые люди», Николай Харитонов от КПРФ и самовыдвиженец, действующий президент Владимир Путин.

Михаил Махов считает, что голосование подразумевает серьезную ответственность за судьбу страны Фото: пресс-служба Законодательного собрания Челябинской области

Василий Швецов пришел голосовать с супругой Татьяной Фото: пресс-служба Законодательного собрания Челябинской области

Вадим Ромасенко явился на участок с женой и детьми Фото: пресс-служба Законодательного собрания Челябинской области

Евгений Илле пришел на избирательный участок вместе с сыном Фото: пресс-служба Законодательного собрания Челябинской области