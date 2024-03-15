Следователи раскрыли дело об убийстве свердловчанина в 90-х. Фото

15 марта 2024 в 18:20 Размер текста - 17 +

Мужчина орудовал в составе банды (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Следователи завершили расследование уголовного дела 60-летнего жителя Нижнего Тагила, который обвиняется в жестоком убийстве мужчины в 1994 году. Следствие считает, что на преступление он пошел ради интересов банды. «По данным следствия, в марте 1994-го обвиняемый, намереваясь вступить в банду, действовавшую в Нижнем Тагиле и доказать свою преданность, из автомата застрелил мужчину, который мог вредить интересам [группы]. Через год он принял участие в другом убийстве. Тогда был устранен мужчина, причастный, как полагали сообщники, к убийству одного из знакомых лидера банды», — сказали URA.RU в СУ СК по Свердловской области. Уголовное дело было направлено в суд. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых добавил: «Оперативное сопровождение при расследовании дела осуществляли сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью управления областного уголовного розыска. К сбору доказательств были привлечены наиболее опытные сыщики, в том числе несущие службу в полиции уже около 30 лет. Именно они помогали нашим коллегам из регионального СКР в изучении архивных материалов, восстановлении хронологии криминальных событий, поиске вещдоков». Фото: СУ СК по Свердловской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Следователи завершили расследование уголовного дела 60-летнего жителя Нижнего Тагила, который обвиняется в жестоком убийстве мужчины в 1994 году. Следствие считает, что на преступление он пошел ради интересов банды. «По данным следствия, в марте 1994-го обвиняемый, намереваясь вступить в банду, действовавшую в Нижнем Тагиле и доказать свою преданность, из автомата застрелил мужчину, который мог вредить интересам [группы]. Через год он принял участие в другом убийстве. Тогда был устранен мужчина, причастный, как полагали сообщники, к убийству одного из знакомых лидера банды», — сказали URA.RU в СУ СК по Свердловской области. Уголовное дело было направлено в суд. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых добавил: «Оперативное сопровождение при расследовании дела осуществляли сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью управления областного уголовного розыска. К сбору доказательств были привлечены наиболее опытные сыщики, в том числе несущие службу в полиции уже около 30 лет. Именно они помогали нашим коллегам из регионального СКР в изучении архивных материалов, восстановлении хронологии криминальных событий, поиске вещдоков».