Следователи раскрыли дело об убийстве свердловчанина в 90-х. Фото

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Мужчина орудовал в составе банды (архивное фото) Фото:

Следователи завершили расследование уголовного дела 60-летнего жителя Нижнего Тагила, который обвиняется в жестоком убийстве мужчины в 1994 году. Следствие считает, что на преступление он пошел ради интересов банды.

«По данным следствия, в марте 1994-го обвиняемый, намереваясь вступить в банду, действовавшую в Нижнем Тагиле и доказать свою преданность, из автомата застрелил мужчину, который мог вредить интересам [группы]. Через год он принял участие в другом убийстве. Тогда был устранен мужчина, причастный, как полагали сообщники, к убийству одного из знакомых лидера банды», — сказали URA.RU в СУ СК по Свердловской области. Уголовное дело было направлено в суд.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых добавил: «Оперативное сопровождение при расследовании дела осуществляли сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью управления областного уголовного розыска. К сбору доказательств были привлечены наиболее опытные сыщики, в том числе несущие службу в полиции уже около 30 лет. Именно они помогали нашим коллегам из регионального СКР в изучении архивных материалов, восстановлении хронологии криминальных событий, поиске вещдоков».

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Следователи завершили расследование уголовного дела 60-летнего жителя Нижнего Тагила, который обвиняется в жестоком убийстве мужчины в 1994 году. Следствие считает, что на преступление он пошел ради интересов банды. «По данным следствия, в марте 1994-го обвиняемый, намереваясь вступить в банду, действовавшую в Нижнем Тагиле и доказать свою преданность, из автомата застрелил мужчину, который мог вредить интересам [группы]. Через год он принял участие в другом убийстве. Тогда был устранен мужчина, причастный, как полагали сообщники, к убийству одного из знакомых лидера банды», — сказали URA.RU в СУ СК по Свердловской области. Уголовное дело было направлено в суд. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых добавил: «Оперативное сопровождение при расследовании дела осуществляли сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью управления областного уголовного розыска. К сбору доказательств были привлечены наиболее опытные сыщики, в том числе несущие службу в полиции уже около 30 лет. Именно они помогали нашим коллегам из регионального СКР в изучении архивных материалов, восстановлении хронологии криминальных событий, поиске вещдоков».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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