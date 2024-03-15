Зарубежных наблюдателей угостили блинами на выборах в Екатеринбурге. Видео

16 марта 2024 в 11:46 Размер текста - 17 +

Иностранцы по достоинству оценили традиционное русское угощение Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году За выборами российского президента в Свердловской области следят международные эксперты и наблюдатели из разных стран: Испании, Нигерии, Уганды, Эквадора, Исландии, Мексики и Бенина. Они побывали в центре общественного наблюдения и на некоторых избирательных участках, где оценили уровень организации процесса голосования и угостились блинами. URA.RU публикует видеокадры этих визитов. «Россия — очень развитая страна с очень развитой инфраструктурой. Мы можем констатировать, что были приняты необходимые меры для того, чтобы эти выборы прошли хорошо. Все предусмотрено: есть колл-центр, видеокамеры, которые установлены на всех избирательных участках. И приняты все необходимые меры, чтобы обеспечить прозрачность выборов», — поделился мнением эксперт Раджи Лэсси из Бенина. На избирательных участках наблюдателям подробнее рассказали о системе видеонаблюдения, о дистанционном голосовании и прочих интересных моментах. Зарубежных гостей встречали русскими песнями и угощали блинами с медом, которые, судя по видео, пришлись иностранцам по вкусу. На Урале наблюдатели пробудут три дня, пока будут длиться выборы — с 15 по 17 марта. На пост претендуют четыре кандидата: Владислав Даванков (партия «Новые люди»), Леонид Слуцкий «ЛДПР», Николай Харитонов «КПРФ» и самовыдвиженец Владимир Путин. Вся информация о выборах — в онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

За выборами российского президента в Свердловской области следят международные эксперты и наблюдатели из разных стран: Испании, Нигерии, Уганды, Эквадора, Исландии, Мексики и Бенина. Они побывали в центре общественного наблюдения и на некоторых избирательных участках, где оценили уровень организации процесса голосования и угостились блинами. URA.RU публикует видеокадры этих визитов. «Россия — очень развитая страна с очень развитой инфраструктурой. Мы можем констатировать, что были приняты необходимые меры для того, чтобы эти выборы прошли хорошо. Все предусмотрено: есть колл-центр, видеокамеры, которые установлены на всех избирательных участках. И приняты все необходимые меры, чтобы обеспечить прозрачность выборов», — поделился мнением эксперт Раджи Лэсси из Бенина. На избирательных участках наблюдателям подробнее рассказали о системе видеонаблюдения, о дистанционном голосовании и прочих интересных моментах. Зарубежных гостей встречали русскими песнями и угощали блинами с медом, которые, судя по видео, пришлись иностранцам по вкусу. На Урале наблюдатели пробудут три дня, пока будут длиться выборы — с 15 по 17 марта. На пост претендуют четыре кандидата: Владислав Даванков (партия «Новые люди»), Леонид Слуцкий «ЛДПР», Николай Харитонов «КПРФ» и самовыдвиженец Владимир Путин. Вся информация о выборах — в онлайн-трансляции URA.RU.