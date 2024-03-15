15 марта 2024

Зарубежных наблюдателей угостили блинами на выборах в Екатеринбурге. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Митинг-концерт «Сима-ленд». Екатеринбург, блины, черная икра, масленица, угощение
Иностранцы по достоинству оценили традиционное русское угощение Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

За выборами российского президента в Свердловской области следят международные эксперты и наблюдатели из разных стран: Испании, Нигерии, Уганды, Эквадора, Исландии, Мексики и Бенина. Они побывали в центре общественного наблюдения и на некоторых избирательных участках, где оценили уровень организации процесса голосования и угостились блинами. URA.RU публикует видеокадры этих визитов.

«Россия — очень развитая страна с очень развитой инфраструктурой. Мы можем констатировать, что были приняты необходимые меры для того, чтобы эти выборы прошли хорошо. Все предусмотрено: есть колл-центр, видеокамеры, которые установлены на всех избирательных участках. И приняты все необходимые меры, чтобы обеспечить прозрачность выборов», — поделился мнением эксперт Раджи Лэсси из Бенина.

На избирательных участках наблюдателям подробнее рассказали о системе видеонаблюдения, о дистанционном голосовании и прочих интересных моментах. Зарубежных гостей встречали русскими песнями и угощали блинами с медом, которые, судя по видео, пришлись иностранцам по вкусу.

На Урале наблюдатели пробудут три дня, пока будут длиться выборы — с 15 по 17 марта. На пост претендуют четыре кандидата: Владислав Даванков (партия «Новые люди»), Леонид Слуцкий «ЛДПР», Николай Харитонов «КПРФ» и самовыдвиженец Владимир Путин. Вся информация о выборах — в онлайн-трансляции URA.RU.

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За выборами российского президента в Свердловской области следят международные эксперты и наблюдатели из разных стран: Испании, Нигерии, Уганды, Эквадора, Исландии, Мексики и Бенина. Они побывали в центре общественного наблюдения и на некоторых избирательных участках, где оценили уровень организации процесса голосования и угостились блинами. URA.RU публикует видеокадры этих визитов. «Россия — очень развитая страна с очень развитой инфраструктурой. Мы можем констатировать, что были приняты необходимые меры для того, чтобы эти выборы прошли хорошо. Все предусмотрено: есть колл-центр, видеокамеры, которые установлены на всех избирательных участках. И приняты все необходимые меры, чтобы обеспечить прозрачность выборов», — поделился мнением эксперт Раджи Лэсси из Бенина. На избирательных участках наблюдателям подробнее рассказали о системе видеонаблюдения, о дистанционном голосовании и прочих интересных моментах. Зарубежных гостей встречали русскими песнями и угощали блинами с медом, которые, судя по видео, пришлись иностранцам по вкусу. На Урале наблюдатели пробудут три дня, пока будут длиться выборы — с 15 по 17 марта. На пост претендуют четыре кандидата: Владислав Даванков (партия «Новые люди»), Леонид Слуцкий «ЛДПР», Николай Харитонов «КПРФ» и самовыдвиженец Владимир Путин. Вся информация о выборах — в онлайн-трансляции URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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