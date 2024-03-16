16 марта 2024

В Екатеринбурге герои массово отправились голосовать. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Кухаронак Павел, герой СВО. Тюмень, ордена, медали, кухаронак павел
Герои России отправились на избирательные участки в Свердловской области, чтобы принять участие в выборах Фото:

На избирательных участках в Екатеринбурге 17 марта стартовала патриотическая акция Героев России. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

«Акция „Герои голосуют“ стартовала на избирательных участках в Екатеринбурге. Герои России 17 марта отправились на избирательные участки в Свердловской области, чтобы принять участие в выборах Президента России», — передает telegram-канал «Свердловский пул».

Герой России Николай Жмыхов рассказал, что проголосовал лично, а не дистанционно. «Помимо того, что это гражданский долг, это человеческое отношение: мы выбираем Президента, мы выбираем будущее. Я привык голосовать лично, а не как сейчас модно — дистанционно. Отлично проголосовал: уютная, теплая атмосфера», — поделился Жмыхов.

Фото:
Фото:

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На избирательных участках в Екатеринбурге 17 марта стартовала патриотическая акция Героев России. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. «Акция „Герои голосуют“ стартовала на избирательных участках в Екатеринбурге. Герои России 17 марта отправились на избирательные участки в Свердловской области, чтобы принять участие в выборах Президента России», — передает telegram-канал «Свердловский пул». Герой России Николай Жмыхов рассказал, что проголосовал лично, а не дистанционно. «Помимо того, что это гражданский долг, это человеческое отношение: мы выбираем Президента, мы выбираем будущее. Я привык голосовать лично, а не как сейчас модно — дистанционно. Отлично проголосовал: уютная, теплая атмосфера», — поделился Жмыхов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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