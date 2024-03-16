На избирательных участках в Екатеринбурге 17 марта стартовала патриотическая акция Героев России. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.
«Акция „Герои голосуют“ стартовала на избирательных участках в Екатеринбурге. Герои России 17 марта отправились на избирательные участки в Свердловской области, чтобы принять участие в выборах Президента России», — передает telegram-канал «Свердловский пул».
Герой России Николай Жмыхов рассказал, что проголосовал лично, а не дистанционно. «Помимо того, что это гражданский долг, это человеческое отношение: мы выбираем Президента, мы выбираем будущее. Я привык голосовать лично, а не как сейчас модно — дистанционно. Отлично проголосовал: уютная, теплая атмосфера», — поделился Жмыхов.
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