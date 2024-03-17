Собчак проголосовала на выборах, вспомнив Киркорова, Ивлееву и Лолиту

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Пресс-конференция Ксении Собчак в ТАСС. Москва, собчак ксения, портрет, поправляет очки
Ксения Собчак очередной раз вспомнила «голую вечеринку» Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

Журналистка Ксения Собчак проголосовала на выборах президента РФ. Об этом она заявила в своем в telegram-канале «Кровавая барыня», отметив блогера Анастасию Ивлееву, артиста Филиппа Киркорова и певицу Лолиту Милявскую.

Журналистка выложила скрин электронного голосования. В подписи она обыграла организованную Ивлеевой в конце 2023 года «голую вечеринку», отметив ее участников. «Киркоров: заходит не в ту дверь. Ивлеева: заходит в ту дверь. Собчак: заходит в электронную дверь. Лолита, ты следующая))», — написала Собчак в telegram-канале.

В ответ на сообщение Собчак Лолита отметила, что проголосовала еще 15 числа. «Получила письмо от Ксении с фотографией после голосования. Докладываю, проголосовала еще 15, но скрин сделать не додумалась», — написала она в Telegram.

Ранее блогер Ивлеева сообщила, что уже проголосовала на выборах президента РФ. «Та самая дверь», — иронично написала она в telegram-канале.

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Журналистка Ксения Собчак проголосовала на выборах президента РФ. Об этом она заявила в своем в telegram-канале «Кровавая барыня», отметив блогера Анастасию Ивлееву, артиста Филиппа Киркорова и певицу Лолиту Милявскую. Журналистка выложила скрин электронного голосования. В подписи она обыграла организованную Ивлеевой в конце 2023 года «голую вечеринку», отметив ее участников. «Киркоров: заходит не в ту дверь. Ивлеева: заходит в ту дверь. Собчак: заходит в электронную дверь. Лолита, ты следующая))», — написала Собчак в telegram-канале. В ответ на сообщение Собчак Лолита отметила, что проголосовала еще 15 числа. «Получила письмо от Ксении с фотографией после голосования. Докладываю, проголосовала еще 15, но скрин сделать не додумалась», — написала она в Telegram. Ранее блогер Ивлеева сообщила, что уже проголосовала на выборах президента РФ. «Та самая дверь», — иронично написала она в telegram-канале.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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