Собчак проголосовала на выборах, вспомнив Киркорова, Ивлееву и Лолиту

Журналистка Ксения Собчак проголосовала на выборах президента РФ. Об этом она заявила в своем в telegram-канале «Кровавая барыня», отметив блогера Анастасию Ивлееву, артиста Филиппа Киркорова и певицу Лолиту Милявскую.
Журналистка выложила скрин электронного голосования. В подписи она обыграла организованную Ивлеевой в конце 2023 года «голую вечеринку», отметив ее участников. «Киркоров: заходит не в ту дверь. Ивлеева: заходит в ту дверь. Собчак: заходит в электронную дверь. Лолита, ты следующая))», — написала Собчак в
В ответ на сообщение Собчак Лолита отметила, что проголосовала еще 15 числа. «Получила письмо от Ксении с фотографией после голосования. Докладываю, проголосовала еще 15, но скрин сделать не додумалась», — написала она в
Ранее блогер Ивлеева сообщила, что уже проголосовала на выборах президента РФ. «Та самая дверь», — иронично написала она в telegram-канале.
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