Общество Ozon опроверг слухи о закрытии пунктов выдачи в Свердловской области 17 марта 2024 в 15:40 Размер текста - 17 + Пункты выдачи Ozon работают в штатном режиме (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Информация о массовом закрытии пунктов выдачи Ozon в Свердловской области не соответствует действительности. Все ПВЗ открыты и работают в штатном режиме. Об этом рассказали URA.RU в пресс-службе маркетплейса. «Пункты выдачи Ozon в Свердловской области работают в штатном режиме и открыты для получения заказов. На данный момент действует более 45 тысяч пунктов по всей России. Информация о массовом закрытии не соответствует действительности», — сказано в сообщении. Ранее появилась информация, что в Екатеринбурге закрываются пункты выдачи Ozon. Это якобы связано с введением сервисного сбора со стороны маркетплейса, на который жалуются владельцы пунктов выдачи. Предприниматели переживают, что их заработок может уменьшиться вдвое, и некоторые даже грозят закрыть ПВЗ, пишет E1.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Информация о массовом закрытии пунктов выдачи Ozon в Свердловской области не соответствует действительности. Все ПВЗ открыты и работают в штатном режиме. Об этом рассказали URA.RU в пресс-службе маркетплейса. «Пункты выдачи Ozon в Свердловской области работают в штатном режиме и открыты для получения заказов. На данный момент действует более 45 тысяч пунктов по всей России. Информация о массовом закрытии не соответствует действительности», — сказано в сообщении. Ранее появилась информация, что в Екатеринбурге закрываются пункты выдачи Ozon. Это якобы связано с введением сервисного сбора со стороны маркетплейса, на который жалуются владельцы пунктов выдачи. Предприниматели переживают, что их заработок может уменьшиться вдвое, и некоторые даже грозят закрыть ПВЗ, пишет E1.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям