Ozon опроверг слухи о закрытии пунктов выдачи в Свердловской области

Информация о массовом закрытии пунктов выдачи Ozon в Свердловской области не соответствует действительности. Все ПВЗ открыты и работают в штатном режиме. Об этом рассказали URA.RU в пресс-службе маркетплейса.
«Пункты выдачи Ozon в Свердловской области работают в штатном режиме и открыты для получения заказов. На данный момент действует более 45 тысяч пунктов по всей России. Информация о массовом закрытии не соответствует действительности», — сказано в сообщении.
Ранее появилась информация, что в Екатеринбурге закрываются пункты выдачи Ozon. Это якобы связано с введением сервисного сбора со стороны маркетплейса, на который жалуются владельцы пунктов выдачи. Предприниматели переживают, что их заработок может уменьшиться вдвое, и некоторые даже грозят закрыть ПВЗ, пишет E1.RU.
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