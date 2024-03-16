16 марта 2024

Ozon опроверг слухи о закрытии пунктов выдачи в Свердловской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Дорога по улице Бурова-Петрова. Сетевые магазины. Курган, ozon, озон, пункт выдачи заказов
Пункты выдачи Ozon работают в штатном режиме (архивное фото) Фото:

Информация о массовом закрытии пунктов выдачи Ozon в Свердловской области не соответствует действительности. Все ПВЗ открыты и работают в штатном режиме. Об этом рассказали URA.RU в пресс-службе маркетплейса.

«Пункты выдачи Ozon в Свердловской области работают в штатном режиме и открыты для получения заказов. На данный момент действует более 45 тысяч пунктов по всей России. Информация о массовом закрытии не соответствует действительности», — сказано в сообщении.

Ранее появилась информация, что в Екатеринбурге закрываются пункты выдачи Ozon. Это якобы связано с введением сервисного сбора со стороны маркетплейса, на который жалуются владельцы пунктов выдачи. Предприниматели переживают, что их заработок может уменьшиться вдвое, и некоторые даже грозят закрыть ПВЗ, пишет E1.RU.

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Информация о массовом закрытии пунктов выдачи Ozon в Свердловской области не соответствует действительности. Все ПВЗ открыты и работают в штатном режиме. Об этом рассказали URA.RU в пресс-службе маркетплейса. «Пункты выдачи Ozon в Свердловской области работают в штатном режиме и открыты для получения заказов. На данный момент действует более 45 тысяч пунктов по всей России. Информация о массовом закрытии не соответствует действительности», — сказано в сообщении. Ранее появилась информация, что в Екатеринбурге закрываются пункты выдачи Ozon. Это якобы связано с введением сервисного сбора со стороны маркетплейса, на который жалуются владельцы пунктов выдачи. Предприниматели переживают, что их заработок может уменьшиться вдвое, и некоторые даже грозят закрыть ПВЗ, пишет E1.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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