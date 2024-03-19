В Челябинске изучат причины увольнений работников, переболевших COVID-19

19 марта 2024 в 18:12 Размер текста - 17 +

Социальные и экономические последствия заболевания ковидом изучат ученые ЧелГУ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Челябинском госуниверситете (ЧелГУ) изучат причины увольнений горожан, перенесших COVID-19. Вопрос станет одним из многих в рамках исследования разных сфер жизни переболевших горожан. Как сообщили в пресс-службе вуза, работу проведут в рамках проекта, победившего в грантовом конкурсе Российского научного фонда (РНФ). «Сейчас биопсихосоциальная модель здоровья лиц, перенесших COVID-19, находится в стадии разработки. Период характеризовался набором факторов. Среди них экономический, когда связи нарушились, многие остались без работы или перешли на более низкий по сравнению с привычным уровень дохода. Челябинцам приходилось менять сферу деятельности или начинать работать удаленно», — рассказали в вузе. Явление изучат с нескольких сторон, задействовав субъективные и объективные критерии оценки состояния людей. Как отметила старший преподаватель кафедры специальной и клинической психологии, медицинский психолог Елена Куба, основу модели составят тесты и опросники. Также используют результаты аппаратурной диагностики, например, электроэнцефалограмму. Ученые проведут опросы по социальной и экономической сферам, перспективах и новом фокусе в жизни челябинцев. Таким образом, ученые исследуют демографические, социальные, биологические, психологические аспекты жизни горожан. Исследуемых разделили на четыре группы. Выделили горожан, которые не болели, тех, кто переболел в легкой форме, перенес среднюю степень тяжести заболевания и болел тяжело. Учеными уже опросили более 250 человек, работу продолжат. Испытуемых будут наблюдать как в процессе реабилитации после COVID-19, так и в процессе санаторно-курортных программ профилактория ЧелГУ. Учреждение имеет новейшее оборудование и методики, необходимые для комплексного лечения широкого круга заболеваний. Проект разработала научная группа сотрудников института образования и практической психологии. Кроме него, вуз получит финансирование РНФ еще на семь проектов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинском госуниверситете (ЧелГУ) изучат причины увольнений горожан, перенесших COVID-19. Вопрос станет одним из многих в рамках исследования разных сфер жизни переболевших горожан. Как сообщили в пресс-службе вуза, работу проведут в рамках проекта, победившего в грантовом конкурсе Российского научного фонда (РНФ). «Сейчас биопсихосоциальная модель здоровья лиц, перенесших COVID-19, находится в стадии разработки. Период характеризовался набором факторов. Среди них экономический, когда связи нарушились, многие остались без работы или перешли на более низкий по сравнению с привычным уровень дохода. Челябинцам приходилось менять сферу деятельности или начинать работать удаленно», — рассказали в вузе. Явление изучат с нескольких сторон, задействовав субъективные и объективные критерии оценки состояния людей. Как отметила старший преподаватель кафедры специальной и клинической психологии, медицинский психолог Елена Куба, основу модели составят тесты и опросники. Также используют результаты аппаратурной диагностики, например, электроэнцефалограмму. Ученые проведут опросы по социальной и экономической сферам, перспективах и новом фокусе в жизни челябинцев. Таким образом, ученые исследуют демографические, социальные, биологические, психологические аспекты жизни горожан. Исследуемых разделили на четыре группы. Выделили горожан, которые не болели, тех, кто переболел в легкой форме, перенес среднюю степень тяжести заболевания и болел тяжело. Учеными уже опросили более 250 человек, работу продолжат. Испытуемых будут наблюдать как в процессе реабилитации после COVID-19, так и в процессе санаторно-курортных программ профилактория ЧелГУ. Учреждение имеет новейшее оборудование и методики, необходимые для комплексного лечения широкого круга заболеваний. Проект разработала научная группа сотрудников института образования и практической психологии. Кроме него, вуз получит финансирование РНФ еще на семь проектов.