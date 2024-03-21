В Перми в марте откроется студия с занятиями йогой при температуре +40 градусов

22 марта 2024 в 15:15 Размер текста - 17 +

Горячая йога будет проходить в специальном зале Фото: Размик Закарян © URA.RU В Перми 29 марта открывается первая студия, в расписании которой стоят занятия по «горячей йоге». Такие практики проходят в зале, где температура воздуха до +40 градусов. Проект открывает создательница студии йоги «Кора» Ирина Суворова. «Техническое открытие состоится 29 марта. Hot-йога стартует со второй половины апреля. Пока все горячие практики мы заменим их классическими аналогами», — сказано в группе студии в соцсети «ВКонтакте». На сайте студии сказано, что горячая йога проводится в помещении при температуре воздуха от 36 до 40 градусов тепла, а уровень влажности — 40%. В таком зале будут проводить не только йогу, но и тренировки с использованием петель TRX. Уточняется, что горячие занятия ускоряют метаболизм, повышают силу, гибкость и выносливость. Стоимость абонементов начинается от 4,2 тысяч рублей. За эту стоимость можно будет посетить четыре практики горячей йоги. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Перми 29 марта открывается первая студия, в расписании которой стоят занятия по «горячей йоге». Такие практики проходят в зале, где температура воздуха до +40 градусов. Проект открывает создательница студии йоги «Кора» Ирина Суворова. «Техническое открытие состоится 29 марта. Hot-йога стартует со второй половины апреля. Пока все горячие практики мы заменим их классическими аналогами», — сказано в группе студии в соцсети «ВКонтакте». На сайте студии сказано, что горячая йога проводится в помещении при температуре воздуха от 36 до 40 градусов тепла, а уровень влажности — 40%. В таком зале будут проводить не только йогу, но и тренировки с использованием петель TRX. Уточняется, что горячие занятия ускоряют метаболизм, повышают силу, гибкость и выносливость. Стоимость абонементов начинается от 4,2 тысяч рублей. За эту стоимость можно будет посетить четыре практики горячей йоги.