21 марта 2024

В Перми в марте откроется студия с занятиями йогой при температуре +40 градусов

© Служба новостей «URA.RU»
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Занятие по йоге на Екатеринбург-Арене. Екатеринбург, йога
Горячая йога будет проходить в специальном зале Фото:

В Перми 29 марта открывается первая студия, в расписании которой стоят занятия по «горячей йоге». Такие практики проходят в зале, где температура воздуха до +40 градусов. Проект открывает создательница студии йоги «Кора» Ирина Суворова.

«Техническое открытие состоится 29 марта. Hot-йога стартует со второй половины апреля. Пока все горячие практики мы заменим их классическими аналогами», — сказано в группе студии в соцсети «ВКонтакте».

На сайте студии сказано, что горячая йога проводится в помещении при температуре воздуха от 36 до 40 градусов тепла, а уровень влажности — 40%. В таком зале будут проводить не только йогу, но и тренировки с использованием петель TRX. Уточняется, что горячие занятия ускоряют метаболизм, повышают силу, гибкость и выносливость. Стоимость абонементов начинается от 4,2 тысяч рублей. За эту стоимость можно будет посетить четыре практики горячей йоги.

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В Перми 29 марта открывается первая студия, в расписании которой стоят занятия по «горячей йоге». Такие практики проходят в зале, где температура воздуха до +40 градусов. Проект открывает создательница студии йоги «Кора» Ирина Суворова. «Техническое открытие состоится 29 марта. Hot-йога стартует со второй половины апреля. Пока все горячие практики мы заменим их классическими аналогами», — сказано в группе студии в соцсети «ВКонтакте». На сайте студии сказано, что горячая йога проводится в помещении при температуре воздуха от 36 до 40 градусов тепла, а уровень влажности — 40%. В таком зале будут проводить не только йогу, но и тренировки с использованием петель TRX. Уточняется, что горячие занятия ускоряют метаболизм, повышают силу, гибкость и выносливость. Стоимость абонементов начинается от 4,2 тысяч рублей. За эту стоимость можно будет посетить четыре практики горячей йоги.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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