В Перми жителей десятков домов ожидает отключение воды

22 марта 2024 в 16:15 Размер текста - 17 +

Многим пермякам стоит сделать запас воды Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В ближайшие выходные дни, а также всю следующую неделю компания «Новогор-Прикамье» запланировала работы, которые будет сопровождаться временным отключением домов от водоснабжения. Специалисты будут заменять пожарные гидранты, подключать новые водоводы. «С 23 по 31 марта запланированы работы на сетях, которые требуют временного отключения водоснабжения в отдельных домах. В эти даты будут проведены замены пожарных гидрантов, замена вводов в дома, также ограничение водоснабжения необходимы для подключения и промывки вновь построенных водоводов», — сообщается на сайте «Новогора». Отключения затронут десятки жилых домов, а также школы и детсады. Но они не будут длительными от четырех часов до суток. С полным графиков отключений можно ознакомиться на сайте «Новогор-Прикамье». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ближайшие выходные дни, а также всю следующую неделю компания «Новогор-Прикамье» запланировала работы, которые будет сопровождаться временным отключением домов от водоснабжения. Специалисты будут заменять пожарные гидранты, подключать новые водоводы. «С 23 по 31 марта запланированы работы на сетях, которые требуют временного отключения водоснабжения в отдельных домах. В эти даты будут проведены замены пожарных гидрантов, замена вводов в дома, также ограничение водоснабжения необходимы для подключения и промывки вновь построенных водоводов», — сообщается на сайте «Новогора». Отключения затронут десятки жилых домов, а также школы и детсады. Но они не будут длительными от четырех часов до суток. С полным графиков отключений можно ознакомиться на сайте «Новогор-Прикамье».