Как грамотно выбрать хорошего врача для себя и близких: на что стоит обратить внимание

Доктор Гаврилова: хороший врач должен обладать эмпатией и не оставлять вопросов
© Служба новостей «URA.RU»
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Россияне должны обращать внимание на специализацию врача и его умение работать с пациентом, рассказала Наталья Гаврилова Фото:

Главврач «Скандинавского центра Здоровья» Наталья Гаврилова поделилась советами по выбору правильного доктора, на основе собственного медицинского опыта. В разговоре с корреспондентом URA.RU она рассказала, что пациенту стоит обращать внимание на количество специальностей врача, который его принимает, а также оценивать уровень эмпатии медицинского работника.

Нужно смотреть на специальности врача

Наталья Гаврилова советует в первую очередь обратить внимание на количество специальностей, которые указаны в анкете врача. Если доктор имеет множество из них и при этом они никак между собой не пересекаются, то это должно насторожить пациента. Однако если в анкете указаны смежные специальности, то это уже наоборот является хорошим знаком. Например, кардиолог может одновременно заниматься функциональной диагностикой и это будет хорошим признаком.

Эмпатия — признак профессионализма

Главврач также назвала в качестве критерия оценки эмпатию доктора и уровень профессионализма. Она добавила, что для хорошего врача такие качества как забота и внимание к пациенту стоят не ниже, чем профессиональные навыки.

Возраст и стаж

По словам эксперта, небольшой возраст и стаж медицинского работника — вовсе не тревожный звонок: «Что касается стажа работы, я очень хорошо отношусь к специалистам, отработавшим 3—5 лет. Молодые доктора обычно относятся к своему делу с энтузиазмом, всегда стараются разобраться в пациенте и довести его историю до положительного финала», — подчеркнула Наталья Гаврилова.

Она также посоветовала не акцентировать внимание на публичности доктора. Нередко бывает так, что врач может быть хорошим научным деятелем и докладчиком, но редко заниматься непосредственным лечением пациентов. Что касается медицинского образования в России — Гаврилова оценивает его положительно.

У пациента не должно оставаться вопросов после приема

Как подчеркнула Наталья Гаврилова, после приема у врача у человека не должно оставаться вопросов или недопонимания. Хорошего специалиста отличает тот факт, что тот способен объяснить пациенту все вопросы, связанные с приемом лекарств и обследований, которые тому придется пройти.

Хороший специалист даст пациенту подробный план действий с разъяснениями. При этом это не должно выглядеть как условный набор рекомендаций, — подытожила Наталья Гаврилова.

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Главврач «Скандинавского центра Здоровья» Наталья Гаврилова поделилась советами по выбору правильного доктора, на основе собственного медицинского опыта. В разговоре с корреспондентом URA.RU она рассказала, что пациенту стоит обращать внимание на количество специальностей врача, который его принимает, а также оценивать уровень эмпатии медицинского работника. Наталья Гаврилова советует в первую очередь обратить внимание на количество специальностей, которые указаны в анкете врача. Если доктор имеет множество из них и при этом они никак между собой не пересекаются, то это должно насторожить пациента. Однако если в анкете указаны смежные специальности, то это уже наоборот является хорошим знаком. Например, кардиолог может одновременно заниматься функциональной диагностикой и это будет хорошим признаком. Главврач также назвала в качестве критерия оценки эмпатию доктора и уровень профессионализма. Она добавила, что для хорошего врача такие качества как забота и внимание к пациенту стоят не ниже, чем профессиональные навыки. По словам эксперта, небольшой возраст и стаж медицинского работника — вовсе не тревожный звонок: «Что касается стажа работы, я очень хорошо отношусь к специалистам, отработавшим 3—5 лет. Молодые доктора обычно относятся к своему делу с энтузиазмом, всегда стараются разобраться в пациенте и довести его историю до положительного финала», — подчеркнула Наталья Гаврилова. Она также посоветовала не акцентировать внимание на публичности доктора. Нередко бывает так, что врач может быть хорошим научным деятелем и докладчиком, но редко заниматься непосредственным лечением пациентов. Что касается медицинского образования в России — Гаврилова оценивает его положительно. Как подчеркнула Наталья Гаврилова, после приема у врача у человека не должно оставаться вопросов или недопонимания. Хорошего специалиста отличает тот факт, что тот способен объяснить пациенту все вопросы, связанные с приемом лекарств и обследований, которые тому придется пройти.
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