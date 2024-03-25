В Париже боятся теракта на Олимпиаде на фоне трагедии в «Крокус Сити Холле»

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Виды Парижа. Париж, эйфелева башня, париж, франция
Запад опасается теракта во время Олимпиады в Париже, после трагедии в «Крокусе» Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Западные чиновники из Франции боятся теракта во время Олимпийских игр из-за трагедии в «Крокус Сити Холле». Соревнования запланированы с 26 июля по 11 августа в Париже.

«Меня беспокоят Олимпийские игры в Париже. Они станут первоклассной целью террористов», — сообщил газете The New York Times экс-чиновник ООН по борьбе с терроризмом Эдмунд Фиттон-Браун. Сейчас экс-чиновник является старшим советником проекта по борьбе с экстремизмом.

Специалисты по борьбе с терроризмом обеспокоены терактом в Москве. Они предполагают возможность ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная на территории России) нанести удары по Европе: Франции, Бельгии, Великобритании и другим странам, которые уже подвергались ударам.

Неизвестный сотрудник западной разведки назвал факторы, которые могут спровоцировать ИГИЛ на создание террористических актов. Привести к новым терактам может: существование спящих ячеек в Европе, конфликт в секторе Газа и поддержка со стороны русскоязычных людей, проживающих в Европе.

Теракт в Подмосковье произошел в концертном зале «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта. На данный момент известно о 137 погибших, еще 200 человек ранены. Все подозреваемые в теракте задержаны.

*ИГИЛ — террористическая организация, запрещенная на территории России.

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Западные чиновники из Франции боятся теракта во время Олимпийских игр из-за трагедии в «Крокус Сити Холле». Соревнования запланированы с 26 июля по 11 августа в Париже. «Меня беспокоят Олимпийские игры в Париже. Они станут первоклассной целью террористов», — сообщил газете The New York Times экс-чиновник ООН по борьбе с терроризмом Эдмунд Фиттон-Браун. Сейчас экс-чиновник является старшим советником проекта по борьбе с экстремизмом. Специалисты по борьбе с терроризмом обеспокоены терактом в Москве. Они предполагают возможность ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная на территории России) нанести удары по Европе: Франции, Бельгии, Великобритании и другим странам, которые уже подвергались ударам. Неизвестный сотрудник западной разведки назвал факторы, которые могут спровоцировать ИГИЛ на создание террористических актов. Привести к новым терактам может: существование спящих ячеек в Европе, конфликт в секторе Газа и поддержка со стороны русскоязычных людей, проживающих в Европе. Теракт в Подмосковье произошел в концертном зале «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта. На данный момент известно о 137 погибших, еще 200 человек ранены. Все подозреваемые в теракте задержаны. *ИГИЛ — террористическая организация, запрещенная на территории России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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