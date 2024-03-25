В Париже боятся теракта на Олимпиаде на фоне трагедии в «Крокус Сити Холле»

25 марта 2024 в 12:01 Размер текста - 17 +

Запад опасается теракта во время Олимпиады в Париже, после трагедии в «Крокусе» Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Западные чиновники из Франции боятся теракта во время Олимпийских игр из-за трагедии в «Крокус Сити Холле». Соревнования запланированы с 26 июля по 11 августа в Париже. «Меня беспокоят Олимпийские игры в Париже. Они станут первоклассной целью террористов», — сообщил газете The New York Times экс-чиновник ООН по борьбе с терроризмом Эдмунд Фиттон-Браун. Сейчас экс-чиновник является старшим советником проекта по борьбе с экстремизмом. Специалисты по борьбе с терроризмом обеспокоены терактом в Москве. Они предполагают возможность ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная на территории России) нанести удары по Европе: Франции, Бельгии, Великобритании и другим странам, которые уже подвергались ударам. Неизвестный сотрудник западной разведки назвал факторы, которые могут спровоцировать ИГИЛ на создание террористических актов. Привести к новым терактам может: существование спящих ячеек в Европе, конфликт в секторе Газа и поддержка со стороны русскоязычных людей, проживающих в Европе. Теракт в Подмосковье произошел в концертном зале «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта. На данный момент известно о 137 погибших, еще 200 человек ранены. Все подозреваемые в теракте задержаны. *ИГИЛ — террористическая организация, запрещенная на территории России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Западные чиновники из Франции боятся теракта во время Олимпийских игр из-за трагедии в «Крокус Сити Холле». Соревнования запланированы с 26 июля по 11 августа в Париже. «Меня беспокоят Олимпийские игры в Париже. Они станут первоклассной целью террористов», — сообщил газете The New York Times экс-чиновник ООН по борьбе с терроризмом Эдмунд Фиттон-Браун. Сейчас экс-чиновник является старшим советником проекта по борьбе с экстремизмом. Специалисты по борьбе с терроризмом обеспокоены терактом в Москве. Они предполагают возможность ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная на территории России) нанести удары по Европе: Франции, Бельгии, Великобритании и другим странам, которые уже подвергались ударам. Неизвестный сотрудник западной разведки назвал факторы, которые могут спровоцировать ИГИЛ на создание террористических актов. Привести к новым терактам может: существование спящих ячеек в Европе, конфликт в секторе Газа и поддержка со стороны русскоязычных людей, проживающих в Европе. Теракт в Подмосковье произошел в концертном зале «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта. На данный момент известно о 137 погибших, еще 200 человек ранены. Все подозреваемые в теракте задержаны. *ИГИЛ — террористическая организация, запрещенная на территории России.