Куренков: пожарная сигнализация в «Крокусе» сработала штатно

26 марта 2024 в 01:29 Размер текста - 17 +

Пожарная система в «Крокус Сити Холл» сработала штатно, заявил Куренков Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Пожарная сигнализация в «Крокус Сити Холл» сработала в штатном режиме. Об этом доложил глава МЧС России Александр Куренков президенту России Владимиру Путину. «На момент пожара система сработала в штатном режиме», — рассказал Куренков во время совещания, запись которого опубликована на сайте Кремля. По его словам, здание было оборудовано автоматической системой пожарной сигнализации. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пожарная сигнализация в «Крокус Сити Холл» сработала в штатном режиме. Об этом доложил глава МЧС России Александр Куренков президенту России Владимиру Путину. «На момент пожара система сработала в штатном режиме», — рассказал Куренков во время совещания, запись которого опубликована на сайте Кремля. По его словам, здание было оборудовано автоматической системой пожарной сигнализации.