Куренков: пожарная сигнализация в «Крокусе» сработала штатно

Пожарная система в «Крокус Сити Холл» сработала штатно, заявил Куренков
новость из сюжетаВ Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»
Пожарная сигнализация в «Крокус Сити Холл» сработала в штатном режиме. Об этом доложил глава МЧС России Александр Куренков президенту России Владимиру Путину.
«На момент пожара система сработала в штатном режиме», —
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