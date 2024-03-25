25 марта 2024

Куренков: пожарная сигнализация в «Крокусе» сработала штатно

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Разное. Курганская область, пожарная сигнализация, датчик пожарной сигнализации
Пожарная система в «Крокус Сити Холл» сработала штатно, заявил Куренков Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Пожарная сигнализация в «Крокус Сити Холл» сработала в штатном режиме. Об этом доложил глава МЧС России Александр Куренков президенту России Владимиру Путину.

«На момент пожара система сработала в штатном режиме», — рассказал Куренков во время совещания, запись которого опубликована на сайте Кремля. По его словам, здание было оборудовано автоматической системой пожарной сигнализации.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все, что известно о теракте в "Крокусе" - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пожарная сигнализация в «Крокус Сити Холл» сработала в штатном режиме. Об этом доложил глава МЧС России Александр Куренков президенту России Владимиру Путину. «На момент пожара система сработала в штатном режиме», — рассказал Куренков во время совещания, запись которого опубликована на сайте Кремля. По его словам, здание было оборудовано автоматической системой пожарной сигнализации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...