Путин поручил Генпрокуратуре ужесточить меры в сфере миграции и коррупции

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Владимир Путин на приветствии членам избирательных комиссий. Москва, путин владимир, топ
Владимир Путин выступил на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры Фото:

Президент России Владимир Путин поручил Генеральной прокуратуре РФ продумать систему превентивных антикриминальных мер. В том числе в миграционной сфере. Об этом глава государства заявил в ходе расширенного заседания коллегии Генпрокуратуры.

«В прошлом году по некоторым видам преступлений был отмечен незначительный, но рост. Прошу совместно с коллегами из МВД, других правоохранительных органов эту ситуацию внимательно проанализировать и продумать систему дополнительных превентивных антикриминальных мер. В том числе по надзору соблюдения законности в миграционной сфере», — подчеркнул Путин, добавив, что беспокоящая людей ситуация в миграционной сфере должна быть под контролем. Также Путин указал на то, что ожидает большей эффективности прокуратуры в борьбе с коррупцией.

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Президент России Владимир Путин поручил Генеральной прокуратуре РФ продумать систему превентивных антикриминальных мер. В том числе в миграционной сфере. Об этом глава государства заявил в ходе расширенного заседания коллегии Генпрокуратуры. «В прошлом году по некоторым видам преступлений был отмечен незначительный, но рост. Прошу совместно с коллегами из МВД, других правоохранительных органов эту ситуацию внимательно проанализировать и продумать систему дополнительных превентивных антикриминальных мер. В том числе по надзору соблюдения законности в миграционной сфере», — подчеркнул Путин, добавив, что беспокоящая людей ситуация в миграционной сфере должна быть под контролем. Также Путин указал на то, что ожидает большей эффективности прокуратуры в борьбе с коррупцией.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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