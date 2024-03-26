Путин поручил Генпрокуратуре ужесточить меры в сфере миграции и коррупции

26 марта 2024 в 16:07 Размер текста - 17 +

Владимир Путин выступил на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин поручил Генеральной прокуратуре РФ продумать систему превентивных антикриминальных мер. В том числе в миграционной сфере. Об этом глава государства заявил в ходе расширенного заседания коллегии Генпрокуратуры. «В прошлом году по некоторым видам преступлений был отмечен незначительный, но рост. Прошу совместно с коллегами из МВД, других правоохранительных органов эту ситуацию внимательно проанализировать и продумать систему дополнительных превентивных антикриминальных мер. В том числе по надзору соблюдения законности в миграционной сфере», — подчеркнул Путин, добавив, что беспокоящая людей ситуация в миграционной сфере должна быть под контролем. Также Путин указал на то, что ожидает большей эффективности прокуратуры в борьбе с коррупцией. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин поручил Генеральной прокуратуре РФ продумать систему превентивных антикриминальных мер. В том числе в миграционной сфере. Об этом глава государства заявил в ходе расширенного заседания коллегии Генпрокуратуры. «В прошлом году по некоторым видам преступлений был отмечен незначительный, но рост. Прошу совместно с коллегами из МВД, других правоохранительных органов эту ситуацию внимательно проанализировать и продумать систему дополнительных превентивных антикриминальных мер. В том числе по надзору соблюдения законности в миграционной сфере», — подчеркнул Путин, добавив, что беспокоящая людей ситуация в миграционной сфере должна быть под контролем. Также Путин указал на то, что ожидает большей эффективности прокуратуры в борьбе с коррупцией.