Путин поручил Генпрокуратуре ужесточить меры в сфере миграции и коррупции

Президент России Владимир Путин поручил Генеральной прокуратуре РФ продумать систему превентивных антикриминальных мер. В том числе в миграционной сфере. Об этом глава государства заявил в ходе расширенного заседания коллегии Генпрокуратуры.
«В прошлом году по некоторым видам преступлений был отмечен незначительный, но рост. Прошу совместно с коллегами из МВД, других правоохранительных органов эту ситуацию внимательно проанализировать и продумать систему дополнительных превентивных антикриминальных мер. В том числе по надзору соблюдения законности в миграционной сфере», — подчеркнул Путин, добавив, что беспокоящая людей ситуация в миграционной сфере должна быть под контролем. Также Путин указал на то, что ожидает большей эффективности прокуратуры в борьбе с коррупцией.
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