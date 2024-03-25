25 марта 2024

Пермский БК «ПАРМА» пожертвует средства пострадавшим в теракте в «Крокусе»

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Баскетбольный матч Парма Пари - Минск. Пермь, баскетбол, парма пари, лига втб
Средства, полученные с продажи билетов на матч, переведут семьям погибших и пострадавших Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Пермский баскетбольный клуб «ПАРМА» передаст средства от продажи билетов на матч с «Локомотивом-Кубань» в пользу родных и близких погибших и пострадавших в результате теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом БК сообщил в своем telegram-канале.

«Уважаемые болельщики. Баскетбольный клуб „ПАРМА“ проведет отчисления с продажи билетов на матч с „Локомотивом-Кубань“ 4 апреля в Фонд помощи семьям жертв и пострадавшим от теракта в „Крокус Сити Холле“», — говорится в сообщении.

Ранее БК «ПАРМА» сообщил, что матч между пермской командой и красноярским «Енисеем», который планировали провести 24, марта, перенесли на 10 апреля. Перенос также связан с терактом в подмосковном «Крокус Сити Холле». Он произошел 22 марта в Подмосковье. Группа террористов открыла стрельбу в концертном зале. В результате погибли 139 человек, множество получили ранения. Подозреваемые в совершении преступлении задержаны и отправлены в СИЗО.

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Пермский баскетбольный клуб «ПАРМА» передаст средства от продажи билетов на матч с «Локомотивом-Кубань» в пользу родных и близких погибших и пострадавших в результате теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом БК сообщил в своем telegram-канале. «Уважаемые болельщики. Баскетбольный клуб „ПАРМА“ проведет отчисления с продажи билетов на матч с „Локомотивом-Кубань“ 4 апреля в Фонд помощи семьям жертв и пострадавшим от теракта в „Крокус Сити Холле“», — говорится в сообщении. Ранее БК «ПАРМА» сообщил, что матч между пермской командой и красноярским «Енисеем», который планировали провести 24, марта, перенесли на 10 апреля. Перенос также связан с терактом в подмосковном «Крокус Сити Холле». Он произошел 22 марта в Подмосковье. Группа террористов открыла стрельбу в концертном зале. В результате погибли 139 человек, множество получили ранения. Подозреваемые в совершении преступлении задержаны и отправлены в СИЗО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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