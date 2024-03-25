Пермский БК «ПАРМА» пожертвует средства пострадавшим в теракте в «Крокусе»

26 марта 2024 в 16:47 Размер текста - 17 +

Средства, полученные с продажи билетов на матч, переведут семьям погибших и пострадавших Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Пермский баскетбольный клуб «ПАРМА» передаст средства от продажи билетов на матч с «Локомотивом-Кубань» в пользу родных и близких погибших и пострадавших в результате теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом БК сообщил в своем telegram-канале. «Уважаемые болельщики. Баскетбольный клуб „ПАРМА“ проведет отчисления с продажи билетов на матч с „Локомотивом-Кубань“ 4 апреля в Фонд помощи семьям жертв и пострадавшим от теракта в „Крокус Сити Холле“», — говорится в сообщении. Ранее БК «ПАРМА» сообщил, что матч между пермской командой и красноярским «Енисеем», который планировали провести 24, марта, перенесли на 10 апреля. Перенос также связан с терактом в подмосковном «Крокус Сити Холле». Он произошел 22 марта в Подмосковье. Группа террористов открыла стрельбу в концертном зале. В результате погибли 139 человек, множество получили ранения. Подозреваемые в совершении преступлении задержаны и отправлены в СИЗО. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пермский баскетбольный клуб «ПАРМА» передаст средства от продажи билетов на матч с «Локомотивом-Кубань» в пользу родных и близких погибших и пострадавших в результате теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом БК сообщил в своем telegram-канале. «Уважаемые болельщики. Баскетбольный клуб „ПАРМА“ проведет отчисления с продажи билетов на матч с „Локомотивом-Кубань“ 4 апреля в Фонд помощи семьям жертв и пострадавшим от теракта в „Крокус Сити Холле“», — говорится в сообщении. Ранее БК «ПАРМА» сообщил, что матч между пермской командой и красноярским «Енисеем», который планировали провести 24, марта, перенесли на 10 апреля. Перенос также связан с терактом в подмосковном «Крокус Сити Холле». Он произошел 22 марта в Подмосковье. Группа террористов открыла стрельбу в концертном зале. В результате погибли 139 человек, множество получили ранения. Подозреваемые в совершении преступлении задержаны и отправлены в СИЗО.