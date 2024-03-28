Свердловчанка рассказала, почему не смогла сразу опознать дочь, погибшую в «Крокусе»

Родные несколько дней не могли опознать свердловчанку, погибшую в «Крокусе»

28 марта 2024 в 22:36 Размер текста - 17 +

Близкие не смогли сразу опознать свердловчанку Викторию Ладейщикову, погибшую при теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле», потому что на фото ее лицо было повернуто, и из-за этого они не увидели родинку. Об этом URA.RU рассказала мама девушки Марина Ладейщикова. «Когда нам показывали фото, то на нем лицо было повернуто на бок, родинку не было видно. Через два дня нас вечером позвали в Следственный комитет для опознания. Вику отмыли, мы смогли нормально посмотреть на лицо… Поняли, что это она», — сказала Ладейщикова. Коллеги погибшей до последнего отказывались верить, что им показали тело Ладейщиковой. Их убедила дочка Виктории — она опознала шрам на теле мамы. По словам Марины Ладейщиковой, ее дочь затоптали насмерть. На концерт группы «Пикник» вечером 22 марта Виктория пошла вместе с гражданским мужем Денисом Черновым. Он тоже не смог выжить. По последним данным, при теракте погибли 143 человека. Силовики задержали подозреваемых, суд отправил их под стражу. Актуальную информацию о случившемся URA.RU собирает в отдельном сюжете.