В Челябинске задержали мужчину, пытавшегося пронести в самолет электрошокер. Фото

29 марта 2024 в 10:07 Размер текста - 17 +

Таможенники обнаружили электрошокер при досмотре багажа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Челябинские таможенники изъяли у пассажира самолета электрошокер, который он пытался пронести в багаже. Он следовал в Таджикистан, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. «Электрошоковое устройство обнаружили таможенники в ходе досмотра багажа авиапассажира, следовавшего в Душанбе. Мужчина 40 лет прошел с опасным предметом в „зеленый“ коридор, тем самым заявив об отсутствии товара, подлежащего декларированию», — сообщили URA.RU в пресс-службе. Мужчина сообщил сотрудникам ведомства, что электрошокер ему подарили. Он не знал о необходимости иметь на него документы. Эксперты подтвердили, что устройство является оружием самообороны. Заведено дело по статье 16.3 КоАП РФ (Несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз или вывоз товаров). Мужчине грозит штраф. За попытку вывезти электрошокер без документов мужчине грозит штраф фото: пресс-служба Челябинской таможни Мужчина пытался пронести гражданское оружие в багаже фото: пресс-служба Челябинской таможни Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинские таможенники изъяли у пассажира самолета электрошокер, который он пытался пронести в багаже. Он следовал в Таджикистан, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. «Электрошоковое устройство обнаружили таможенники в ходе досмотра багажа авиапассажира, следовавшего в Душанбе. Мужчина 40 лет прошел с опасным предметом в „зеленый“ коридор, тем самым заявив об отсутствии товара, подлежащего декларированию», — сообщили URA.RU в пресс-службе. Мужчина сообщил сотрудникам ведомства, что электрошокер ему подарили. Он не знал о необходимости иметь на него документы. Эксперты подтвердили, что устройство является оружием самообороны. Заведено дело по статье 16.3 КоАП РФ (Несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз или вывоз товаров). Мужчине грозит штраф.