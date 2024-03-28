Челябинские таможенники изъяли у пассажира самолета электрошокер, который он пытался пронести в багаже. Он следовал в Таджикистан, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.
«Электрошоковое устройство обнаружили таможенники в ходе досмотра багажа авиапассажира, следовавшего в Душанбе. Мужчина 40 лет прошел с опасным предметом в „зеленый“ коридор, тем самым заявив об отсутствии товара, подлежащего декларированию», — сообщили URA.RU в пресс-службе.
Мужчина сообщил сотрудникам ведомства, что электрошокер ему подарили. Он не знал о необходимости иметь на него документы. Эксперты подтвердили, что устройство является оружием самообороны. Заведено дело по статье 16.3 КоАП РФ (Несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз или вывоз товаров). Мужчине грозит штраф.
За попытку вывезти электрошокер без документов мужчине грозит штраф
фото: пресс-служба Челябинской таможни
Мужчина пытался пронести гражданское оружие в багаже
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Челябинские таможенники изъяли у пассажира самолета электрошокер, который он пытался пронести в багаже. Он следовал в Таджикистан, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. «Электрошоковое устройство обнаружили таможенники в ходе досмотра багажа авиапассажира, следовавшего в Душанбе. Мужчина 40 лет прошел с опасным предметом в „зеленый“ коридор, тем самым заявив об отсутствии товара, подлежащего декларированию», — сообщили URA.RU в пресс-службе. Мужчина сообщил сотрудникам ведомства, что электрошокер ему подарили. Он не знал о необходимости иметь на него документы. Эксперты подтвердили, что устройство является оружием самообороны. Заведено дело по статье 16.3 КоАП РФ (Несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз или вывоз товаров). Мужчине грозит штраф.