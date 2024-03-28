28 марта 2024

В Челябинске задержали мужчину, пытавшегося пронести в самолет электрошокер. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Работа таможенного поста в аэропорту Кольцово. Екатеринбург, металлодетектор, зона таможенного контроля, сканер, досмотр вещей, интроскоп
Таможенники обнаружили электрошокер при досмотре багажа Фото:

Челябинские таможенники изъяли у пассажира самолета электрошокер, который он пытался пронести в багаже. Он следовал в Таджикистан, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

«Электрошоковое устройство обнаружили таможенники в ходе досмотра багажа авиапассажира, следовавшего в Душанбе. Мужчина 40 лет прошел с опасным предметом в „зеленый“ коридор, тем самым заявив об отсутствии товара, подлежащего декларированию», — сообщили URA.RU в пресс-службе.

Мужчина сообщил сотрудникам ведомства, что электрошокер ему подарили. Он не знал о необходимости иметь на него документы. Эксперты подтвердили, что устройство является оружием самообороны. Заведено дело по статье 16.3 КоАП РФ (Несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз или вывоз товаров). Мужчине грозит штраф.

За попытку вывезти электрошокер без документов мужчине грозит штраф
За попытку вывезти электрошокер без документов мужчине грозит штраф
Мужчина пытался пронести гражданское оружие в багаже
Мужчина пытался пронести гражданское оружие в багаже

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Челябинские таможенники изъяли у пассажира самолета электрошокер, который он пытался пронести в багаже. Он следовал в Таджикистан, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. «Электрошоковое устройство обнаружили таможенники в ходе досмотра багажа авиапассажира, следовавшего в Душанбе. Мужчина 40 лет прошел с опасным предметом в „зеленый“ коридор, тем самым заявив об отсутствии товара, подлежащего декларированию», — сообщили URA.RU в пресс-службе. Мужчина сообщил сотрудникам ведомства, что электрошокер ему подарили. Он не знал о необходимости иметь на него документы. Эксперты подтвердили, что устройство является оружием самообороны. Заведено дело по статье 16.3 КоАП РФ (Несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз или вывоз товаров). Мужчине грозит штраф.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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