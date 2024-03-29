Путин собрал Совбез, чтобы обсудить партнеров России

29 марта 2024 в 15:43 Размер текста - 17 +

Путин провел совещание с постоянными членами Совета Безопасности Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин подчеркнул, что на международной арене наибольше значение для Москвы имеет выстраивание отношений с ближайшими партнерами, друзьями и соседями. Об этом глава государства заявил в ходе совещания с постоянными членами Совета Безопасности. «Выстраивая отношения с нашими партнерами на международной арене, мы всегда с вами говорим о том, что наибольшее значение для нас имеют отношения с нашими ближайшими партнерами, с нашими друзьями, с нашими соседями», — пояснил российский лидер. Его слова приводятся на официальном сайте Кремля. Путин добавил, что «так повелось традиционно». При этом у России растут торгово-экономические, политические связи с соседями и дружественными странами. Он подчеркнул, что контакты должны строиться на основе взаимных интересов стран. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что на международной арене наибольше значение для Москвы имеет выстраивание отношений с ближайшими партнерами, друзьями и соседями. Об этом глава государства заявил в ходе совещания с постоянными членами Совета Безопасности. «Выстраивая отношения с нашими партнерами на международной арене, мы всегда с вами говорим о том, что наибольшее значение для нас имеют отношения с нашими ближайшими партнерами, с нашими друзьями, с нашими соседями», — пояснил российский лидер. Его слова приводятся на официальном сайте Кремля. Путин добавил, что «так повелось традиционно». При этом у России растут торгово-экономические, политические связи с соседями и дружественными странами. Он подчеркнул, что контакты должны строиться на основе взаимных интересов стран.