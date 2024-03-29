Путин собрал Совбез, чтобы обсудить партнеров России

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что на международной арене наибольше значение для Москвы имеет выстраивание отношений с ближайшими партнерами, друзьями и соседями. Об этом глава государства заявил в ходе совещания с постоянными членами Совета Безопасности.
«Выстраивая отношения с нашими партнерами на международной арене, мы всегда с вами говорим о том, что наибольшее значение для нас имеют отношения с нашими ближайшими партнерами, с нашими друзьями, с нашими соседями», — пояснил российский лидер. Его слова
Путин добавил, что «так повелось традиционно». При этом у России растут торгово-экономические, политические связи с соседями и дружественными странами. Он подчеркнул, что контакты должны строиться на основе взаимных интересов стран.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.