Путин собрал Совбез, чтобы обсудить партнеров России

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Президент России Владимир Путин на пресс-конференции после окончания голосования на президентских выборах 2024. Москва, путин владимир
Путин провел совещание с постоянными членами Совета Безопасности Фото:

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что на международной арене наибольше значение для Москвы имеет выстраивание отношений с ближайшими партнерами, друзьями и соседями. Об этом глава государства заявил в ходе совещания с постоянными членами Совета Безопасности.

«Выстраивая отношения с нашими партнерами на международной арене, мы всегда с вами говорим о том, что наибольшее значение для нас имеют отношения с нашими ближайшими партнерами, с нашими друзьями, с нашими соседями», — пояснил российский лидер. Его слова приводятся на официальном сайте Кремля.

Путин добавил, что «так повелось традиционно». При этом у России растут торгово-экономические, политические связи с соседями и дружественными странами. Он подчеркнул, что контакты должны строиться на основе взаимных интересов стран.

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Президент России Владимир Путин подчеркнул, что на международной арене наибольше значение для Москвы имеет выстраивание отношений с ближайшими партнерами, друзьями и соседями. Об этом глава государства заявил в ходе совещания с постоянными членами Совета Безопасности. «Выстраивая отношения с нашими партнерами на международной арене, мы всегда с вами говорим о том, что наибольшее значение для нас имеют отношения с нашими ближайшими партнерами, с нашими друзьями, с нашими соседями», — пояснил российский лидер. Его слова приводятся на официальном сайте Кремля. Путин добавил, что «так повелось традиционно». При этом у России растут торгово-экономические, политические связи с соседями и дружественными странами. Он подчеркнул, что контакты должны строиться на основе взаимных интересов стран.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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