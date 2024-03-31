Челябинцы могут подать заявление о приеме в школу по почте

Подать заявление о приеме ребенка в школу можно без ее посещения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Челябинской области могут направить заявление на прием в первые классы школ с помощью «Почты России». Об этом 1 апреля сообщили в пресс-службе УФПС по региону.

«В Челябинской области стартовала запись в первые классы на 2024-2025 учебный год. Направить пакет документов в школу можно в любом почтовом отделении региона заказным письмом с уведомлением о вручении», — уточнили в пресс-службе.

В управлении подчеркнули, что эта услуга особенно актуальна, если семья в даты приема заявлений находится далеко от школы. Также услуга будет востребована, если до 1 сентября семья планирует сменить место жительства. Первая волна приемной кампании в школы продлится до 30 июня.