Челябинцы могут подать заявление о приеме в школу по почте

Жители Челябинской области могут направить заявление на прием в первые классы школ с помощью «Почты России». Об этом 1 апреля сообщили в пресс-службе УФПС по региону.
«В Челябинской области стартовала запись в первые классы на 2024-2025 учебный год. Направить пакет документов в школу можно в любом почтовом отделении региона заказным письмом с уведомлением о вручении», — уточнили в пресс-службе.
В управлении подчеркнули, что эта услуга особенно актуальна, если семья в даты приема заявлений находится далеко от школы. Также услуга будет востребована, если до 1 сентября семья планирует сменить место жительства. Первая волна приемной кампании в школы продлится до 30 июня.
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