31 марта 2024

Челябинцы могут подать заявление о приеме в школу по почте

© Служба новостей «URA.RU»
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Генеральный директор ФГУП «Почта России» Николай Подгузов и Алексей Текслер посетили отделение почтовой связи. Челябинск, почта росии
Подать заявление о приеме ребенка в школу можно без ее посещения Фото:

Жители Челябинской области могут направить заявление на прием в первые классы школ с помощью «Почты России». Об этом 1 апреля сообщили в пресс-службе УФПС по региону.

«В Челябинской области стартовала запись в первые классы на 2024-2025 учебный год. Направить пакет документов в школу можно в любом почтовом отделении региона заказным письмом с уведомлением о вручении», — уточнили в пресс-службе.

В управлении подчеркнули, что эта услуга особенно актуальна, если семья в даты приема заявлений находится далеко от школы. Также услуга будет востребована, если до 1 сентября семья планирует сменить место жительства. Первая волна приемной кампании в школы продлится до 30 июня.

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Жители Челябинской области могут направить заявление на прием в первые классы школ с помощью «Почты России». Об этом 1 апреля сообщили в пресс-службе УФПС по региону. «В Челябинской области стартовала запись в первые классы на 2024-2025 учебный год. Направить пакет документов в школу можно в любом почтовом отделении региона заказным письмом с уведомлением о вручении», — уточнили в пресс-службе. В управлении подчеркнули, что эта услуга особенно актуальна, если семья в даты приема заявлений находится далеко от школы. Также услуга будет востребована, если до 1 сентября семья планирует сменить место жительства. Первая волна приемной кампании в школы продлится до 30 июня.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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