На севере Пермского края закрывается ледовая переправа

Со 2 апреля переправа будет закрыта
В Гайнском районе Пермского края закрывается ледовая переправа. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по пермскому краю.
«Со 2 апреля ледовая переправа в поселке Касимовка через Каму в поселок Верхняя Старица будет закрыта. Соблюдайте правила безопасности», — рассказали в ведомстве.
Ранее была закрыта ледовая переправа в Кунгурском округе через реку Сылва в деревне Мостовая. Со 2 апреля на территории региона останутся действующими две переправы.
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