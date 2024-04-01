На севере Пермского края закрывается ледовая переправа

01 апреля 2024 в 18:45 Размер текста - 17 +

Со 2 апреля переправа будет закрыта Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU В Гайнском районе Пермского края закрывается ледовая переправа. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по пермскому краю. «Со 2 апреля ледовая переправа в поселке Касимовка через Каму в поселок Верхняя Старица будет закрыта. Соблюдайте правила безопасности», — рассказали в ведомстве. Ранее была закрыта ледовая переправа в Кунгурском округе через реку Сылва в деревне Мостовая. Со 2 апреля на территории региона останутся действующими две переправы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Гайнском районе Пермского края закрывается ледовая переправа. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по пермскому краю. «Со 2 апреля ледовая переправа в поселке Касимовка через Каму в поселок Верхняя Старица будет закрыта. Соблюдайте правила безопасности», — рассказали в ведомстве. Ранее была закрыта ледовая переправа в Кунгурском округе через реку Сылва в деревне Мостовая. Со 2 апреля на территории региона останутся действующими две переправы.