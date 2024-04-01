На севере Пермского края закрывается ледовая переправа

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Ледовая переправа Салехард - Лабытнанги. 13 апреля 2017 г, зимняя дорога
Со 2 апреля переправа будет закрыта Фото:

В Гайнском районе Пермского края закрывается ледовая переправа. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по пермскому краю.

«Со 2 апреля ледовая переправа в поселке Касимовка через Каму в поселок Верхняя Старица будет закрыта. Соблюдайте правила безопасности», — рассказали в ведомстве.

Ранее была закрыта ледовая переправа в Кунгурском округе через реку Сылва в деревне Мостовая. Со 2 апреля на территории региона останутся действующими две переправы.

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В Гайнском районе Пермского края закрывается ледовая переправа. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по пермскому краю. «Со 2 апреля ледовая переправа в поселке Касимовка через Каму в поселок Верхняя Старица будет закрыта. Соблюдайте правила безопасности», — рассказали в ведомстве. Ранее была закрыта ледовая переправа в Кунгурском округе через реку Сылва в деревне Мостовая. Со 2 апреля на территории региона останутся действующими две переправы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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