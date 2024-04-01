01 апреля 2024

В Пермском крае три человека погибли в ДТП

© Служба новостей «URA.RU»
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Авария на Карла Либкнехта-Ленина. Екатеринбург, автомобильная авария, дтп, разбитое окно
Автомобили столкнулись лоб в лоб Фото:

На трассе Голдыри-Орда-Октябрьский столкнулись два автомобиля. В результате аварии погибли три человека, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

«2 апреля около 10.50 час. на 9 км автодороги Голдыри-Орда-Октябрьский произошло ДТП. Автомобиль „Сузуки Гранд Витара“ столкнулся с „Ладой Гранта“. В результате ДТП погибли оба водителя и 63-летняя пассажирка „Лады“», — рассказали в ведомстве.

По предварительным данным, водитель «Сузуки» пошел на обгон и столкнулся с «Ладой», которая ехала по встречной полосе. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают подробности аварии.

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На трассе Голдыри-Орда-Октябрьский столкнулись два автомобиля. В результате аварии погибли три человека, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. «2 апреля около 10.50 час. на 9 км автодороги Голдыри-Орда-Октябрьский произошло ДТП. Автомобиль „Сузуки Гранд Витара“ столкнулся с „Ладой Гранта“. В результате ДТП погибли оба водителя и 63-летняя пассажирка „Лады“», — рассказали в ведомстве. По предварительным данным, водитель «Сузуки» пошел на обгон и столкнулся с «Ладой», которая ехала по встречной полосе. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают подробности аварии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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