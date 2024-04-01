В Пермском крае три человека погибли в ДТП

На трассе Голдыри-Орда-Октябрьский столкнулись два автомобиля. В результате аварии погибли три человека, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
«2 апреля около 10.50 час. на 9 км автодороги Голдыри-Орда-Октябрьский произошло ДТП. Автомобиль „Сузуки Гранд Витара“ столкнулся с „Ладой Гранта“. В результате ДТП погибли оба водителя и 63-летняя пассажирка „Лады“», — рассказали в ведомстве.
По предварительным данным, водитель «Сузуки» пошел на обгон и столкнулся с «Ладой», которая ехала по встречной полосе. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают подробности аварии.
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