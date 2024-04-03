В Магнитогорске отрегулировали проблемный перекресток

04 апреля 2024 в 10:25 Размер текста - 17 +

Жители отметили отсутствие пробок после регулировки движения Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жители поселка Светлый Магнитогорска, второго по величине города Челябинской области, поблагодарили мэра города Сергея Бердникова за помощь в регулировании проблемного перекрестка. Об этом они сообщили в соцсетях. «От имени жителей поселка Светлый выражаю благодарность администрации города в лице Сергея Николаевича Бердникова за то, что наконец-то разрешилась проблема с выездом из Светлого и установили знаки приоритета. Спасибо!», — пишут жители на условиях анонимности в сообществе «Черное Белое Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте». Жители отмечают, что утром 4 апреля в районе 8:40 на светофоре не были замечены пробки. Ранее URA.RU сообщало, что с ноября 2023 года после ремонта дороги и установки светофора жителям поселка Светлый приходилось часами стоять на перекрестке, пытаясь выехать из населенного пункта. Водители и специалисты областного ГИБДД предложили ряд мер для регулировки движения, но в мэрии их предложения посчитали нецелесообразными. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители поселка Светлый Магнитогорска, второго по величине города Челябинской области, поблагодарили мэра города Сергея Бердникова за помощь в регулировании проблемного перекрестка. Об этом они сообщили в соцсетях. «От имени жителей поселка Светлый выражаю благодарность администрации города в лице Сергея Николаевича Бердникова за то, что наконец-то разрешилась проблема с выездом из Светлого и установили знаки приоритета. Спасибо!», — пишут жители на условиях анонимности в сообществе «Черное Белое Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте». Жители отмечают, что утром 4 апреля в районе 8:40 на светофоре не были замечены пробки. Ранее URA.RU сообщало, что с ноября 2023 года после ремонта дороги и установки светофора жителям поселка Светлый приходилось часами стоять на перекрестке, пытаясь выехать из населенного пункта. Водители и специалисты областного ГИБДД предложили ряд мер для регулировки движения, но в мэрии их предложения посчитали нецелесообразными.