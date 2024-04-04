Челябинскую область накроют снег с дождем

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Снегопад. Челябинск, погода, слякоть, первый снег, мокрый снег, снегопад, климат, снегодождь
Синоптики предупредили о резком ухудшении погоды Фото:

В Челябинской области к выходным дням резко испортится погода. Регион накроют осадки в виде мокрого снега и дождя, предупреждают синоптики Челябинского метеоцентра.

«После 17-19 градусов тепла 4 и 5 аапреля к субботе, 6 апреля, в Челябинской области ожидается резкое похолодание до -1 градуса. В ночь на субботу облачно с прояснением, местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, на севере до умеренных», — говорится в прогнозе погоды на сайте «Южно-Уральская погода».

По данным метеорологов, южный и юго-западный ветер сменится к выходным на северо-восточный. В ближайшие три дня температура воздуха каждую ночь будет уходить в минусовые отметки, что может привести к образованию утренних туманов.

Ранее URA.RU сообщало, что с 5 апреля (в горнозаводской зоне — с 15 апреля) в лесах Челябинской области начинается пожароопасный сезон. Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер.

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В Челябинской области к выходным дням резко испортится погода. Регион накроют осадки в виде мокрого снега и дождя, предупреждают синоптики Челябинского метеоцентра. «После 17-19 градусов тепла 4 и 5 аапреля к субботе, 6 апреля, в Челябинской области ожидается резкое похолодание до -1 градуса. В ночь на субботу облачно с прояснением, местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, на севере до умеренных», — говорится в прогнозе погоды на сайте «Южно-Уральская погода». По данным метеорологов, южный и юго-западный ветер сменится к выходным на северо-восточный. В ближайшие три дня температура воздуха каждую ночь будет уходить в минусовые отметки, что может привести к образованию утренних туманов. Ранее URA.RU сообщало, что с 5 апреля (в горнозаводской зоне — с 15 апреля) в лесах Челябинской области начинается пожароопасный сезон. Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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