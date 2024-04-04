Челябинскую область накроют снег с дождем

04 апреля 2024 в 14:14 Размер текста - 17 +

Синоптики предупредили о резком ухудшении погоды Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области к выходным дням резко испортится погода. Регион накроют осадки в виде мокрого снега и дождя, предупреждают синоптики Челябинского метеоцентра. «После 17-19 градусов тепла 4 и 5 аапреля к субботе, 6 апреля, в Челябинской области ожидается резкое похолодание до -1 градуса. В ночь на субботу облачно с прояснением, местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, на севере до умеренных», — говорится в прогнозе погоды на сайте «Южно-Уральская погода». По данным метеорологов, южный и юго-западный ветер сменится к выходным на северо-восточный. В ближайшие три дня температура воздуха каждую ночь будет уходить в минусовые отметки, что может привести к образованию утренних туманов. Ранее URA.RU сообщало, что с 5 апреля (в горнозаводской зоне — с 15 апреля) в лесах Челябинской области начинается пожароопасный сезон. Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области к выходным дням резко испортится погода. Регион накроют осадки в виде мокрого снега и дождя, предупреждают синоптики Челябинского метеоцентра. «После 17-19 градусов тепла 4 и 5 аапреля к субботе, 6 апреля, в Челябинской области ожидается резкое похолодание до -1 градуса. В ночь на субботу облачно с прояснением, местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, на севере до умеренных», — говорится в прогнозе погоды на сайте «Южно-Уральская погода». По данным метеорологов, южный и юго-западный ветер сменится к выходным на северо-восточный. В ближайшие три дня температура воздуха каждую ночь будет уходить в минусовые отметки, что может привести к образованию утренних туманов. Ранее URA.RU сообщало, что с 5 апреля (в горнозаводской зоне — с 15 апреля) в лесах Челябинской области начинается пожароопасный сезон. Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер.