Названы самые высокооплачиваемые и редкие профессии в Челябинске

Заработная плата водителя-испытателя в Челябинске может достигать 100 тысяч рублей Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В Челябинске в топ самых высокооплачиваемых и редких профессий вошли чертежники-архитекторы, заработная плата которых достигает 100 тысяч рублей в месяц, водители-испытатели с доходом до 100 000 рублей, а также машинисты экструдеры с зарплатой до 90 000 рублей в месяц. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Авито Работа».

«В Челябинской области в марте 2024 года ищут специалистов таких редких профессий как чертежники-архитекторы, заработная плата которого может достигать 100 000 рублей в месяц, водителей-испытателей с доходом от 72 000 до 100 000 рублей, машинистов экструдера с зарплатой в размере 67 000-90 000 рублей», — рассказали в ведомстве.

В обязанности чертежника-архитектора, которому предлагают зарплату в размере 100 тысяч рублей, входит разработка рабочей документации на основе дизайн-проектов, а также создание эстетичных, подробных чертежей. Рассматриваются кандидаты, имеющие высшее профильное образование архитектурное или дизайнерское, хорошо знающие программу Archicad, работающие в слоях, знающие BIM проектирование. Также необходим опыт работы от двух лет.

Водитель-испытатель, зарплата которого также достигает 100 тысяч рублей в месяц, также считается достаточно редкой профессией. Это специалист, занимающийся проверкой исправности и работоспособности автомобилей. Представители данной профессии первыми садятся за руль новой модели, оценивают надежность, удобство и другие важные качества для машины. В большом количестве такие специалисты востребованы на автозаводах Челябинской области.

В ведомстве отметили, в Челябинске в марте 2024 года также ищут представителей таких редких профессий, как сотрудники по работе с деревом с заработной платой от 35 до 70 тысяч рублей. Еще требуются формовщики на разлив холодца без опыта с заработной платой от 55 тысяч рублей и вышивальщицы с зарплатой от 45 тысяч рублей в месяц.