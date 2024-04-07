Белорусский депутат назвал неожиданный плюс западных санкций для России

Россия и Белоруссия смогли укрепить сотрудничество на фоне санкций Запада. Об этом заявил глава комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания республики (нижней палаты белорусского парламента) Сергей Рачков.
«И в нынешних обстоятельствах, когда Запад не прекращает оказывать очень серьезное давление на Белоруссию и Россию, <…> мы подчеркиваем, что мы не просто вместе, а мы укрепляем наше единство, наши союзнические отношения, вместе выступаем на международной арене», — рассказал Сергей Рачков «Ридусу». По словам парламентария, лишь вместе белорусская и российская стороны смогут противостоять всем вызовам.
После начала спецоперации на Украине Запад стал оказывать активное давление на Москву и Минск, что заставило объединиться две страны для противостояния угрозы извне. Не так давно прошла встреча президентов России Владимира Путина и главы Белоруссии Александра Лукашенко. Тогда лидеры обсудили вопросы военно-промышленного характера и сотрудничество в Арктике.
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