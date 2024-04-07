07 апреля 2024

Вучич объяснил, почему говорил об угрозах Сербии

«Коммерсант»: Вучич потребовал предотвратить членство Косово в Совете Европы
© Служба новостей «URA.RU»
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НАТО. Москва. stock, Александр Вучич,  stock
Вучич собирается посетить Нью-Йорк, где будет лоббировать голосование против резолюции о геноциде Фото:

Планируемое принятие в апреле резолюции ООН о геноциде в Сребренице и ожидаемый в мае прием Косово в Совет Европы грозит Республике Сербской ликвидацией, а Сербии — требованием выплатить военные репарации. Об этом заявил сербский президент Александр Вучич.

«Вучич раскрыл смысл своего недавнего громкого предупреждения, что „Сербия стоит перед самыми тяжелыми до сих пор вызовами“. Речь идет о предстоящем в апреле принятии резолюции ООН о геноциде в Сребренице и ожидаемом в мае приеме Косово в Совет Европы. По словам Вучича, это грозит Республике Сербской (в составе Боснии и Герцеговины — прим. URA.RU) ликвидацией, а Сербии — требованием выплаты военных репараций», — пишет «Коммерсант».

Для противодействия Вучич потребовал сформировать координационные группы в Сербии. Сам он собирается посетить Нью-Йорк, где намерен лоббировать голосование против резолюции о геноциде. Также Вучич рассчитывает на переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Ранее Вучич заявлял, что страна находится под колоссальным давлением из-за своего военного нейтралитета и отказа присоединяться к антироссийским санкциям. «Речь идет об одном общем давлении на Сербию и ее народ», — заявил он. Страны Запада давят из-за успеха российской армии и неуверенностью в итогах украинского конфликта, пишет RT со ссылкой на слова Вучича.

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Планируемое принятие в апреле резолюции ООН о геноциде в Сребренице и ожидаемый в мае прием Косово в Совет Европы грозит Республике Сербской ликвидацией, а Сербии — требованием выплатить военные репарации. Об этом заявил сербский президент Александр Вучич. «Вучич раскрыл смысл своего недавнего громкого предупреждения, что „Сербия стоит перед самыми тяжелыми до сих пор вызовами“. Речь идет о предстоящем в апреле принятии резолюции ООН о геноциде в Сребренице и ожидаемом в мае приеме Косово в Совет Европы. По словам Вучича, это грозит Республике Сербской (в составе Боснии и Герцеговины — прим. URA.RU) ликвидацией, а Сербии — требованием выплаты военных репараций», — пишет «Коммерсант». Для противодействия Вучич потребовал сформировать координационные группы в Сербии. Сам он собирается посетить Нью-Йорк, где намерен лоббировать голосование против резолюции о геноциде. Также Вучич рассчитывает на переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Ранее Вучич заявлял, что страна находится под колоссальным давлением из-за своего военного нейтралитета и отказа присоединяться к антироссийским санкциям. «Речь идет об одном общем давлении на Сербию и ее народ», — заявил он. Страны Запада давят из-за успеха российской армии и неуверенностью в итогах украинского конфликта, пишет RT со ссылкой на слова Вучича.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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