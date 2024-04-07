Вучич объяснил, почему говорил об угрозах Сербии

Планируемое принятие в апреле резолюции ООН о геноциде в Сребренице и ожидаемый в мае прием Косово в Совет Европы грозит Республике Сербской ликвидацией, а Сербии — требованием выплатить военные репарации. Об этом заявил сербский президент Александр Вучич.
«Вучич раскрыл смысл своего недавнего громкого предупреждения, что „Сербия стоит перед самыми тяжелыми до сих пор вызовами“. Речь идет о предстоящем в апреле принятии резолюции ООН о геноциде в Сребренице и ожидаемом в мае приеме Косово в Совет Европы. По словам Вучича, это грозит Республике Сербской (в составе Боснии и Герцеговины — прим. URA.RU) ликвидацией, а Сербии — требованием выплаты военных репараций», — пишет «
Для противодействия Вучич потребовал сформировать координационные группы в Сербии. Сам он собирается посетить Нью-Йорк, где намерен лоббировать голосование против резолюции о геноциде. Также Вучич рассчитывает на переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
Ранее Вучич заявлял, что страна находится под колоссальным давлением из-за своего военного нейтралитета и отказа присоединяться к антироссийским санкциям. «Речь идет об одном общем давлении на Сербию и ее народ», — заявил он. Страны Запада давят из-за успеха российской армии и неуверенностью в итогах украинского конфликта, пишет RT со ссылкой на слова Вучича.
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