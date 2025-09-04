Путин посетил Национальный центр «Россия» во Владивостоке

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Посещение началось с осмотра интерактивной зоны
Посещение началось с осмотра интерактивной зоны Фото:

Президент России Владимир Путин посетил Национальный центр «Россия». Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Посещение НЦ „Россия“ началось с осмотра интерактивной зоны», — говорится в официальном telegram-канале Кремля. Интерактивная зона, посвящена 155-й отдельной гвардейской Курской орденов Жукова и Суворова бригаде морской пехоты имени дважды Героя России генерал-майора Михаила Гудкова.

Рванее сообщалось, что Владимир Путин прибыл на катер «Ураган», с которого начинается реализация его рабочей программы во Владивостоке. Кроме того, визит президента связан с участием во Восточном экономическом форуме — ВЭФ-2025, который проходит с 3 по 6 сентября. Ожидается, что в мероприятии примут участие представители более 70 стран.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин посетил Национальный центр «Россия». Об этом сообщает пресс-служба Кремля. «Посещение НЦ „Россия“ началось с осмотра интерактивной зоны», — говорится в официальном telegram-канале Кремля. Интерактивная зона, посвящена 155-й отдельной гвардейской Курской орденов Жукова и Суворова бригаде морской пехоты имени дважды Героя России генерал-майора Михаила Гудкова. Рванее сообщалось, что Владимир Путин прибыл на катер «Ураган», с которого начинается реализация его рабочей программы во Владивостоке. Кроме того, визит президента связан с участием во Восточном экономическом форуме — ВЭФ-2025, который проходит с 3 по 6 сентября. Ожидается, что в мероприятии примут участие представители более 70 стран.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...