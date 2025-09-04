Путин посетил Национальный центр «Россия» во Владивостоке

Президент России Владимир Путин посетил Национальный центр «Россия». Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«Посещение НЦ „Россия“ началось с осмотра интерактивной зоны», — говорится в официальном telegram-канале Кремля. Интерактивная зона, посвящена 155-й отдельной гвардейской Курской орденов Жукова и Суворова бригаде морской пехоты имени дважды Героя России генерал-майора Михаила Гудкова.
Рванее сообщалось, что Владимир Путин прибыл на катер «Ураган», с которого начинается реализация его рабочей программы во Владивостоке. Кроме того, визит президента связан с участием во Восточном экономическом форуме — ВЭФ-2025, который проходит с 3 по 6 сентября. Ожидается, что в мероприятии примут участие представители более 70 стран.
