Синоптик спрогнозировал превышение воды в свердловских реках на метр выше нормы

08 апреля 2024 в 21:03 Размер текста - 17 +

Уровни большинства свердловских рек не будут отличаться от средних показателей прошлых лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В реках Сосьвы, Лозьвы и Тавды (Свердловская область) возможно превышение уровня воды до одного метра. На прогнозы может повлиять много факторов, передает департамент информполитики региона слова начальника отдела гидрологических прогнозов уральского УГМС Нели Мирошниковой. «Где мы ожидаем более высокие показатели — так это на севере, в бассейне рек Сосьвы, Лозьвы, Тавды. Это связано с обильными снегопадами. Превышение может составить до одного метра, но это тоже не критично, такое бывает. На прогнозы может повлиять много факторов — и потепление, и даже дожди», — сказала Мирошникова. По ее словам, уровни большинства свердловских рек не будут отличаться от средних показателей прошлых лет. «Мы отслеживаем ситуацию в краткосрочном плане, и на ближайшую неделю на Среднем Урале все стабильно», — подытожила синоптик. В Свердловской области выделили семь паводкоопасных направлений, на которые направлено особое внимание. В случае ухудшения обстановки власти обещают принять меры и оповестить жителей региона — для этого создана и работает система централизованного оповещения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В реках Сосьвы, Лозьвы и Тавды (Свердловская область) возможно превышение уровня воды до одного метра. На прогнозы может повлиять много факторов, передает департамент информполитики региона слова начальника отдела гидрологических прогнозов уральского УГМС Нели Мирошниковой. «Где мы ожидаем более высокие показатели — так это на севере, в бассейне рек Сосьвы, Лозьвы, Тавды. Это связано с обильными снегопадами. Превышение может составить до одного метра, но это тоже не критично, такое бывает. На прогнозы может повлиять много факторов — и потепление, и даже дожди», — сказала Мирошникова. По ее словам, уровни большинства свердловских рек не будут отличаться от средних показателей прошлых лет. «Мы отслеживаем ситуацию в краткосрочном плане, и на ближайшую неделю на Среднем Урале все стабильно», — подытожила синоптик. В Свердловской области выделили семь паводкоопасных направлений, на которые направлено особое внимание. В случае ухудшения обстановки власти обещают принять меры и оповестить жителей региона — для этого создана и работает система централизованного оповещения.