В Перми умер лучший врач скорой медицинской помощи Окишев

Прощание с врачом состоится 12 апреля Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Перми скончался врач-анестезиолог-реаниматолог Владимир Окишев. За время работы в сфере здравоохранения он был удостоен множества наград, одна из которых «Лучший врач скорой медицинской помощи» на конкурсе «Врач года — 2013».

«10 апреля в возрасте 71 года ушел из жизни врач-анестезиолог-реаниматолог Владимир Викторович Окишев. В 2013 году победил в краевом конкурсе на звание „Врач года“ в номинации „Лучший врач скорой медицинской помощи“», — рассказали в группе Пермской станции скорой медицинской помощи в соцсети «ВКонтакте».

Владимир Ощепков работал на станции скорой помощи 35 лет. Он выезжал как к детям, так и взрослым. Был отмечен Почетной грамотой Министерства здравоохранения РФ и благодарностью главы администрации города Перми. Прощание состоится 11 апреля в 12:20 в похоронном доме «Содействие» по адресу г. Пермь, ул. Грачева, 12к.