Задержанный ФСБ менеджер «Челябинскавтодора» Степанов не смог выйти из СИЗО

11 апреля 2024 в 10:45 Размер текста - 17 +

Артема Степанова оставили в СИЗО до 19 мая Фото: Павел Сидоров © URA.RU новость из сюжета Дело о взятках на строительстве челябинских дорог Начальник отдела ОГКУ «Челябинскавтодор» Артем Степанов, задержанный ФСБ и обвиняемый в получении крупных взяток, не смог выйти из СИЗО. Как сообщили URA.RU в пресс-службе челябинского облсуда, апелляционная жалоба его адвоката была оставлена без удовлетворения. «Суд рассмотрел в апелляционном порядке жалобу адвоката, действующего в интересах обвиняемого Артема Степанова. Постановление Тракторозаводского районного суда Челябинска от 20 марта 2024 года в отношении Степанова оставлено без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Там отметили, что адвокат Степанова в своей жалобе просил избрать в его отношении более мягкую меру пресечения. По его мнению, его клиента можно было бы отправить под домашний арест. Но все просьбы защитника остались без удовлетворения. Степанов был задержан на рабочем месте в марте. В «Челябинскавтодоре» силовики провели обыски. Сразу после задержания менеджеру были предъявлены обвинения. Суд отправил его в СИЗО до 19 мая. На Степанова вышли в ходе расследования дела в отношении гендиректора ООО «Уралдорстрой» Нвера Колозяна, который, по версии следствия, организовал целую ОПГ, наживающуюся на дорожных контрактах. Изначально Степанову вменяли в вину получение от человека Колозяна, работавшего в «Челябинскавтодоре» взятки на сумму около 500 тысяч рублей. В ходе расследования в деле менеджера появился еще один коррупционный эпизод на сумму 1,2 млн рублей. По версии следствия, за деньги он помогал компании Колозяна с беспрепятственной приемкой выполненных работ в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Начальник отдела ОГКУ «Челябинскавтодор» Артем Степанов, задержанный ФСБ и обвиняемый в получении крупных взяток, не смог выйти из СИЗО. Как сообщили URA.RU в пресс-службе челябинского облсуда, апелляционная жалоба его адвоката была оставлена без удовлетворения. «Суд рассмотрел в апелляционном порядке жалобу адвоката, действующего в интересах обвиняемого Артема Степанова. Постановление Тракторозаводского районного суда Челябинска от 20 марта 2024 года в отношении Степанова оставлено без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Там отметили, что адвокат Степанова в своей жалобе просил избрать в его отношении более мягкую меру пресечения. По его мнению, его клиента можно было бы отправить под домашний арест. Но все просьбы защитника остались без удовлетворения. Степанов был задержан на рабочем месте в марте. В «Челябинскавтодоре» силовики провели обыски. Сразу после задержания менеджеру были предъявлены обвинения. Суд отправил его в СИЗО до 19 мая. На Степанова вышли в ходе расследования дела в отношении гендиректора ООО «Уралдорстрой» Нвера Колозяна, который, по версии следствия, организовал целую ОПГ, наживающуюся на дорожных контрактах. Изначально Степанову вменяли в вину получение от человека Колозяна, работавшего в «Челябинскавтодоре» взятки на сумму около 500 тысяч рублей. В ходе расследования в деле менеджера появился еще один коррупционный эпизод на сумму 1,2 млн рублей. По версии следствия, за деньги он помогал компании Колозяна с беспрепятственной приемкой выполненных работ в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».