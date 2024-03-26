Задержанный ФСБ менеджер «Челябинскавтодора» фигурирует в новом деле о взятке

В Челябинске возбудили новое уголовное дело об ОПГ дорожников
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Мера пресечения Артему Степанову, "Челябинскавтодор", Челябинск, Степанов Артем
Положение Артема Степанова ухудшилось Фото:

Задержанному ФСБ в рамках дела «ОПГ дорожников» начальнику отдела ОГКУ «Челябинскавтодор» Артему Степанову инкриминируют еще одну взятку в размере 1,2 млн рублей. Об этом сообщил URA.RU 26 марта источник, близкий к силовым структурам.

«Уголовное дело возбуждено сотрудниками управления СКР по Челябинской области по ч.6 ст. 290 УК РФ. По версии следствия, Степанов получил взятку в 1,2 млн рублей от директора ООО „Уралдорстрой“ Нвера Колозяна за беспрепятственную приемку выполненных работ в рамках реализации национального проекта „Безопасные и качественные автомобильные дороги“», — пояснил инсайдер. В пресс-службе челябинского следственного управления СКР пообещали уточнить информацию.

Степанова задержали в офисе «Челябинскавтодора» 19 марта. Одновременно сотрудники ФСБ и СКР провели обыски в учреждении, изъяв ряд документов. Степанову предъявили обвинение во взяточничестве. По версии следствия, он получил от одного из подчиненных, Ильдара Галлямова, связанного с «Уралдорстроем», мобильный телефон iPhone 14 Pro стоимостью не менее 94 тысяч рублей, а также еще 200 тысяч рублей. За это он закрепил Галлямова за объектом капитального ремонта автодороги в селе Кирса Верхнеуральского района Челябинской области.

На следующий день суд отправил Степанова СИЗО на два месяца. Теперь в ходе расследования всплыл и новый преступный эпизод.

Колозяна-старшего задержали в середине декабря 2023 года вместе с его заместителем Никитой Иноземцевым, а также сотрудником «Челябинскавтодора» Ильдаром Галлямовым. Колозяна-младшего задержали спустя несколько дней в аэропорту при попытке покинуть страну.

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Задержанному ФСБ в рамках дела «ОПГ дорожников» начальнику отдела ОГКУ «Челябинскавтодор» Артему Степанову инкриминируют еще одну взятку в размере 1,2 млн рублей. Об этом сообщил URA.RU 26 марта источник, близкий к силовым структурам. «Уголовное дело возбуждено сотрудниками управления СКР по Челябинской области по ч.6 ст. 290 УК РФ. По версии следствия, Степанов получил взятку в 1,2 млн рублей от директора ООО „Уралдорстрой“ Нвера Колозяна за беспрепятственную приемку выполненных работ в рамках реализации национального проекта „Безопасные и качественные автомобильные дороги“», — пояснил инсайдер. В пресс-службе челябинского следственного управления СКР пообещали уточнить информацию. Степанова задержали в офисе «Челябинскавтодора» 19 марта. Одновременно сотрудники ФСБ и СКР провели обыски в учреждении, изъяв ряд документов. Степанову предъявили обвинение во взяточничестве. По версии следствия, он получил от одного из подчиненных, Ильдара Галлямова, связанного с «Уралдорстроем», мобильный телефон iPhone 14 Pro стоимостью не менее 94 тысяч рублей, а также еще 200 тысяч рублей. За это он закрепил Галлямова за объектом капитального ремонта автодороги в селе Кирса Верхнеуральского района Челябинской области. На следующий день суд отправил Степанова СИЗО на два месяца. Теперь в ходе расследования всплыл и новый преступный эпизод. Колозяна-старшего задержали в середине декабря 2023 года вместе с его заместителем Никитой Иноземцевым, а также сотрудником «Челябинскавтодора» Ильдаром Галлямовым. Колозяна-младшего задержали спустя несколько дней в аэропорту при попытке покинуть страну.
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Ссылки по теме
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