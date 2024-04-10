В Челябинске 36% жителей никогда не приобретали люксовых брендов

Самыми популярными брендами мечты в Челябинске стали Prada, Dior и Gucci

11 апреля 2024 в 12:00 Размер текста - 17 +

Больше всего из брендированных вещей челябинцев интересует именно обувь Фото: Размик Закарян © URA.RU В Челябинске 36% жителей из брендированных вещей хотели бы прибрести именно обувь, при этом столько же челябинцев никогда не приобретали люксовых брендов. У 41% челябинцев самыми популярными брендами мечты стали Prada, у 38% Dior, брендами Gucci заинтересованы 37%. Об этом рассказали в пресс-службе «Авито Премиум». «В Челябинске самыми популярными брендами мечты стали Prada (41%), Dior (38%) и Gucci (37%). При этом среди вещей сегмента „премиум“ большинство жителей Челябинска хотели бы приобрести для себя именно обувь. Так ответили 36% респондентов», — сообщили в пресс-службе. Также в пресс-службе отметили, в ходе исследования выяснилось, что у 36% опрошенных никогда не было вещей люксовых брендов, но они хотели бы ими обзавестись. Такое желание есть у 42% женщин и у 29% мужчин. Опрос также выявил, что 51% опрошенных челябинцев хотя бы один раз приобретали брендовую вещь, причем 26% из них делали это неоднократно, преимущественно мужчины. Большинство жителей Челябинска, при выборе премиум-вещей все-таки ориентируются на качество изделий и свои предпочтения. Основные мотивации для приобретения премиум-вещей включают любовь к бренду, вдохновение образами знакомых и друзей, и желание подчеркнуть свой статус. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске 36% жителей из брендированных вещей хотели бы прибрести именно обувь, при этом столько же челябинцев никогда не приобретали люксовых брендов. У 41% челябинцев самыми популярными брендами мечты стали Prada, у 38% Dior, брендами Gucci заинтересованы 37%. Об этом рассказали в пресс-службе «Авито Премиум». «В Челябинске самыми популярными брендами мечты стали Prada (41%), Dior (38%) и Gucci (37%). При этом среди вещей сегмента „премиум“ большинство жителей Челябинска хотели бы приобрести для себя именно обувь. Так ответили 36% респондентов», — сообщили в пресс-службе. Также в пресс-службе отметили, в ходе исследования выяснилось, что у 36% опрошенных никогда не было вещей люксовых брендов, но они хотели бы ими обзавестись. Такое желание есть у 42% женщин и у 29% мужчин. Опрос также выявил, что 51% опрошенных челябинцев хотя бы один раз приобретали брендовую вещь, причем 26% из них делали это неоднократно, преимущественно мужчины. Большинство жителей Челябинска, при выборе премиум-вещей все-таки ориентируются на качество изделий и свои предпочтения. Основные мотивации для приобретения премиум-вещей включают любовь к бренду, вдохновение образами знакомых и друзей, и желание подчеркнуть свой статус.