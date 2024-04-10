10 апреля 2024

В Челябинске 36% жителей никогда не приобретали люксовых брендов

Самыми популярными брендами мечты в Челябинске стали Prada, Dior и Gucci
© Служба новостей «URA.RU»
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Больше всего из брендированных вещей челябинцев интересует именно обувь Фото:

В Челябинске 36% жителей из брендированных вещей хотели бы прибрести именно обувь, при этом столько же челябинцев никогда не приобретали люксовых брендов. У 41% челябинцев самыми популярными брендами мечты стали Prada, у 38% Dior, брендами Gucci заинтересованы 37%. Об этом рассказали в пресс-службе «Авито Премиум».

«В Челябинске самыми популярными брендами мечты стали Prada (41%), Dior (38%) и Gucci (37%). При этом среди вещей сегмента „премиум“ большинство жителей Челябинска хотели бы приобрести для себя именно обувь. Так ответили 36% респондентов», — сообщили в пресс-службе.

Также в пресс-службе отметили, в ходе исследования выяснилось, что у 36% опрошенных никогда не было вещей люксовых брендов, но они хотели бы ими обзавестись. Такое желание есть у 42% женщин и у 29% мужчин. Опрос также выявил, что 51% опрошенных челябинцев хотя бы один раз приобретали брендовую вещь, причем 26% из них делали это неоднократно, преимущественно мужчины.

Большинство жителей Челябинска, при выборе премиум-вещей все-таки ориентируются на качество изделий и свои предпочтения. Основные мотивации для приобретения премиум-вещей включают любовь к бренду, вдохновение образами знакомых и друзей, и желание подчеркнуть свой статус.

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В Челябинске 36% жителей из брендированных вещей хотели бы прибрести именно обувь, при этом столько же челябинцев никогда не приобретали люксовых брендов. У 41% челябинцев самыми популярными брендами мечты стали Prada, у 38% Dior, брендами Gucci заинтересованы 37%. Об этом рассказали в пресс-службе «Авито Премиум». «В Челябинске самыми популярными брендами мечты стали Prada (41%), Dior (38%) и Gucci (37%). При этом среди вещей сегмента „премиум“ большинство жителей Челябинска хотели бы приобрести для себя именно обувь. Так ответили 36% респондентов», — сообщили в пресс-службе. Также в пресс-службе отметили, в ходе исследования выяснилось, что у 36% опрошенных никогда не было вещей люксовых брендов, но они хотели бы ими обзавестись. Такое желание есть у 42% женщин и у 29% мужчин. Опрос также выявил, что 51% опрошенных челябинцев хотя бы один раз приобретали брендовую вещь, причем 26% из них делали это неоднократно, преимущественно мужчины. Большинство жителей Челябинска, при выборе премиум-вещей все-таки ориентируются на качество изделий и свои предпочтения. Основные мотивации для приобретения премиум-вещей включают любовь к бренду, вдохновение образами знакомых и друзей, и желание подчеркнуть свой статус.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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