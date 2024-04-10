В Перми отключат теле- и радиоэфир

11 апреля 2024 в 11:17 Размер текста - 17 +

На телебашне будут проводить профилактические работы Фото: Сергей Русанов © URA.RU Пермяки 15 апреля останутся без радио и телевидения. Эфира не будет в первой половине дня 15 апреля. В это время на главной телебашне будут проводить профилактические работы, сообщили в Пермском филиале РТРС. «На телебашне в Перми проведут профилактику 15 апреля с 04:00 до 11:00. В эти часы будет приостановлена трансляция цифровых пакетов РТРС-1, РТРС-2, радиопрограмм Радио России, Маяк, Вести ФМ, Радио Альфа, Наше Радио, Радио Sputnik + Эхо М, Пилот ФМ, Радио Максимум, Европа Плюс, Радио Вера, Радио Книга, Радио7, Дорожное радио, Ретро ФМ, Хит ФМ, Звезда ФМ, Дети ФМ, Радио Energy, Юмор ФМ, Авторадио, Relax FM, Камеди Радио, Новое радио, ПИ ФМ, Лайк ФМ; Орфей», — сообщили URA.RU в РТРС. Отключение коснется Перми, Пермского муниципального округа, Добрянского, Краснокамского и Нытвенского городских округов. Специалисты отмечают, что во время профилактики на экранах телевизоров появится надпись об отсутствии сигнала. Настройки в приемниках менять не нужно. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пермяки 15 апреля останутся без радио и телевидения. Эфира не будет в первой половине дня 15 апреля. В это время на главной телебашне будут проводить профилактические работы, сообщили в Пермском филиале РТРС. «На телебашне в Перми проведут профилактику 15 апреля с 04:00 до 11:00. В эти часы будет приостановлена трансляция цифровых пакетов РТРС-1, РТРС-2, радиопрограмм Радио России, Маяк, Вести ФМ, Радио Альфа, Наше Радио, Радио Sputnik + Эхо М, Пилот ФМ, Радио Максимум, Европа Плюс, Радио Вера, Радио Книга, Радио7, Дорожное радио, Ретро ФМ, Хит ФМ, Звезда ФМ, Дети ФМ, Радио Energy, Юмор ФМ, Авторадио, Relax FM, Камеди Радио, Новое радио, ПИ ФМ, Лайк ФМ; Орфей», — сообщили URA.RU в РТРС. Отключение коснется Перми, Пермского муниципального округа, Добрянского, Краснокамского и Нытвенского городских округов. Специалисты отмечают, что во время профилактики на экранах телевизоров появится надпись об отсутствии сигнала. Настройки в приемниках менять не нужно.