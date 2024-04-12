В Челябинской области в горах Таганая, на тропе между приютом и Киалимским кордоном, обнаружены медвежьи следы. Сотрудники нацпарка предупредили туристов, как избежать опасной встречи с проснувшимся медведем.
«Уберите все продукты в герметичные пакеты. Запах еды может привлечь медведей, у которых обоняние в разы острее, чем у собак», — заявили в пресс-службе нацпарка.
Также специалисты посоветовали туристам петь песни и разговаривать, чтобы медведь мог услышать и обойти человека. Категорически запрещается оставлять хищникам «подачки» и пищевые отходы на тропе, поскольку поведение «прикормленных» медведей может оказаться непредсказуемым.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!