12 апреля 2024

Челябинских туристов предупредили о бродящем по Таганаю медведе. Видео

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Челябинский зоопарк. Челябинск, малыш, жара, лето, зной, бурый медведь
В нацпарке дали советы, как избежать встречи с медведем Фото:

В Челябинской области в горах Таганая, на тропе между приютом и Киалимским кордоном, обнаружены медвежьи следы. Сотрудники нацпарка предупредили туристов, как избежать опасной встречи с проснувшимся медведем.

«Уберите все продукты в герметичные пакеты. Запах еды может привлечь медведей, у которых обоняние в разы острее, чем у собак», — заявили в пресс-службе нацпарка.

Также специалисты посоветовали туристам петь песни и разговаривать, чтобы медведь мог услышать и обойти человека. Категорически запрещается оставлять хищникам «подачки» и пищевые отходы на тропе, поскольку поведение «прикормленных» медведей может оказаться непредсказуемым.

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В Челябинской области в горах Таганая, на тропе между приютом и Киалимским кордоном, обнаружены медвежьи следы. Сотрудники нацпарка предупредили туристов, как избежать опасной встречи с проснувшимся медведем. «Уберите все продукты в герметичные пакеты. Запах еды может привлечь медведей, у которых обоняние в разы острее, чем у собак», — заявили в пресс-службе нацпарка. Также специалисты посоветовали туристам петь песни и разговаривать, чтобы медведь мог услышать и обойти человека. Категорически запрещается оставлять хищникам «подачки» и пищевые отходы на тропе, поскольку поведение «прикормленных» медведей может оказаться непредсказуемым.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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