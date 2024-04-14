С рекордным потеплением в Пермский край придет половодье

В Пермском крае к концу рабочей недели может потеплеть до +25 градусов. Вместе с жарой синоптики прогнозируют и активное развитие половодья.
«19-20 апреля в Пермском крае ожидается очень мощная волна тепла с суточными температурными рекордами и повышением максимальной температуры в южной части края до +25. За счет аномально теплой погоды, а также осадков (которые ожидаются на севере края в основном во второй половине недели), на этой неделе ожидается активное развитие половодья на всех реках края», — говорится на сайте ГИС Центра Пермского университета.
Специалисты предполагают, что уровень воды в реках достигнет пиковых значений. Но точные значения можно будет назвать только исходя из прогноза осадков в середине недели. Ранее ГУ МЧС по Пермскому краю предупреждало, что в регионе под угрозой затопления находятся 15 населенных пунктов.
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В Пермском крае к концу рабочей недели может потеплеть до +25 градусов. Вместе с жарой синоптики прогнозируют и активное развитие половодья. «19-20 апреля в Пермском крае ожидается очень мощная волна тепла с суточными температурными рекордами и повышением максимальной температуры в южной части края до +25. За счет аномально теплой погоды, а также осадков (которые ожидаются на севере края в основном во второй половине недели), на этой неделе ожидается активное развитие половодья на всех реках края», — говорится на сайте ГИС Центра Пермского университета. Специалисты предполагают, что уровень воды в реках достигнет пиковых значений. Но точные значения можно будет назвать только исходя из прогноза осадков в середине недели. Ранее ГУ МЧС по Пермскому краю предупреждало, что в регионе под угрозой затопления находятся 15 населенных пунктов.