С рекордным потеплением в Пермский край придет половодье

Солнечная погода пришла в Пермский край Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Пермском крае к концу рабочей недели может потеплеть до +25 градусов. Вместе с жарой синоптики прогнозируют и активное развитие половодья.

«19-20 апреля в Пермском крае ожидается очень мощная волна тепла с суточными температурными рекордами и повышением максимальной температуры в южной части края до +25. За счет аномально теплой погоды, а также осадков (которые ожидаются на севере края в основном во второй половине недели), на этой неделе ожидается активное развитие половодья на всех реках края», — говорится на сайте ГИС Центра Пермского университета.

Специалисты предполагают, что уровень воды в реках достигнет пиковых значений. Но точные значения можно будет назвать только исходя из прогноза осадков в середине недели. Ранее ГУ МЧС по Пермскому краю предупреждало, что в регионе под угрозой затопления находятся 15 населенных пунктов.