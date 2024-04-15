Рыбак из Екатеринбурга провалился под лед и утонул. Фото

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Рыбак утонул в сотнях метрах от берега Фото:

В Невьянске днем 15 апреля 56-летний рыбак из Екатеринбурга провалился под лед на озере Таватуй. Находившийся рядом другой рыбак ничего не смог сделать, так как тот слишком быстро ушел под лед. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

«Мужчина собирался заняться подледным ловом рыбы, шел по уже непрочному льду водоема в нескольких сотнях метрах от берега. Неожиданно он провалился под лед и начал тонуть. Находившийся неподалеку другой рыбак ничего не смог предпринять для помощи пострадавшему, так как тонувший мужчина быстро ушел под», — следует из сообщения. Следователи организовали проверку.

По словам руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, в инциденте не предусматривается криминал. «Погибшим, по имеющимся данным, оказался житель Екатеринбурга, 1968 года рождения, прибывший на рыбалку на автомобиле, который он оставил вблизи водоема», — сказал полковник Горелых.

Фото:

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В Невьянске днем 15 апреля 56-летний рыбак из Екатеринбурга провалился под лед на озере Таватуй. Находившийся рядом другой рыбак ничего не смог сделать, так как тот слишком быстро ушел под лед. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области. «Мужчина собирался заняться подледным ловом рыбы, шел по уже непрочному льду водоема в нескольких сотнях метрах от берега. Неожиданно он провалился под лед и начал тонуть. Находившийся неподалеку другой рыбак ничего не смог предпринять для помощи пострадавшему, так как тонувший мужчина быстро ушел под», — следует из сообщения. Следователи организовали проверку. По словам руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, в инциденте не предусматривается криминал. «Погибшим, по имеющимся данным, оказался житель Екатеринбурга, 1968 года рождения, прибывший на рыбалку на автомобиле, который он оставил вблизи водоема», — сказал полковник Горелых.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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