Рыбак из Екатеринбурга провалился под лед и утонул. Фото

15 апреля 2024 в 18:27 Размер текста - 17 +

Рыбак утонул в сотнях метрах от берега Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Невьянске днем 15 апреля 56-летний рыбак из Екатеринбурга провалился под лед на озере Таватуй. Находившийся рядом другой рыбак ничего не смог сделать, так как тот слишком быстро ушел под лед. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области. «Мужчина собирался заняться подледным ловом рыбы, шел по уже непрочному льду водоема в нескольких сотнях метрах от берега. Неожиданно он провалился под лед и начал тонуть. Находившийся неподалеку другой рыбак ничего не смог предпринять для помощи пострадавшему, так как тонувший мужчина быстро ушел под», — следует из сообщения. Следователи организовали проверку. По словам руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, в инциденте не предусматривается криминал. «Погибшим, по имеющимся данным, оказался житель Екатеринбурга, 1968 года рождения, прибывший на рыбалку на автомобиле, который он оставил вблизи водоема», — сказал полковник Горелых. Фото: СУ СКР по Свердловской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Невьянске днем 15 апреля 56-летний рыбак из Екатеринбурга провалился под лед на озере Таватуй. Находившийся рядом другой рыбак ничего не смог сделать, так как тот слишком быстро ушел под лед. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области. «Мужчина собирался заняться подледным ловом рыбы, шел по уже непрочному льду водоема в нескольких сотнях метрах от берега. Неожиданно он провалился под лед и начал тонуть. Находившийся неподалеку другой рыбак ничего не смог предпринять для помощи пострадавшему, так как тонувший мужчина быстро ушел под», — следует из сообщения. Следователи организовали проверку. По словам руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, в инциденте не предусматривается криминал. «Погибшим, по имеющимся данным, оказался житель Екатеринбурга, 1968 года рождения, прибывший на рыбалку на автомобиле, который он оставил вблизи водоема», — сказал полковник Горелых.