США развернули запрещенные по договору с РФ наземные ракетные комплексы

Американские комплексы впервые были развернуты Азиатско-Тихоокеанском регионеФото: U.S. Navy
Американские военные впервые развернули ракетные комплексы наземного базирования средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Это произошло в рамках учений с переброской на Филиппины системы Typhon, указано в заявлении на сайте регионального командования армии США.
«Пусковая установка способна запускать крылатые ракеты Tomahawk и многоцелевые ракеты Standard SM-6. Она впервые появилась в Азиатско-Тихоокеанском регионе в ходе военных учений США на севере Филиппин», — на данные военного ведомства ссылается «Коммерсант». Typhon планируют ежегодно задействовать в американо-филиппинских учениях.
Typhon считается первым наземным ударным средством средней дальности американской армии после окончания холодной войны и расторжения в 2019 году российско-американского договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Пусковая установка орудия представляет собой сухопутный вариант корабельной вертикальной пусковой установки Mk41.
Ранее США заподозрили в подготовке к войне с Китаем. Штаты с военной базы на Гавайях перебросили на Филиппины крупную партию топлива, отмечали обозреватели Manila Times. Предположительно, в 2024 году Тайвань может стать новым полем битвы.
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Американские военные впервые развернули ракетные комплексы наземного базирования средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Это произошло в рамках учений с переброской на Филиппины системы Typhon, указано в заявлении на сайте регионального командования армии США. «Пусковая установка способна запускать крылатые ракеты Tomahawk и многоцелевые ракеты Standard SM-6. Она впервые появилась в Азиатско-Тихоокеанском регионе в ходе военных учений США на севере Филиппин», — на данные военного ведомства ссылается «Коммерсант». Typhon планируют ежегодно задействовать в американо-филиппинских учениях. Typhon считается первым наземным ударным средством средней дальности американской армии после окончания холодной войны и расторжения в 2019 году российско-американского договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Пусковая установка орудия представляет собой сухопутный вариант корабельной вертикальной пусковой установки Mk41. Ранее США заподозрили в подготовке к войне с Китаем. Штаты с военной базы на Гавайях перебросили на Филиппины крупную партию топлива, отмечали обозреватели Manila Times. Предположительно, в 2024 году Тайвань может стать новым полем битвы.