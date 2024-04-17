США развернули запрещенные по договору с РФ наземные ракетные комплексы

17 апреля 2024 в 05:05 Размер текста - 17 +

Американские комплексы впервые были развернуты Азиатско-Тихоокеанском регионе Фото: U.S. Navy Американские военные впервые развернули ракетные комплексы наземного базирования средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Это произошло в рамках учений с переброской на Филиппины системы Typhon, указано в заявлении на сайте регионального командования армии США. «Пусковая установка способна запускать крылатые ракеты Tomahawk и многоцелевые ракеты Standard SM-6. Она впервые появилась в Азиатско-Тихоокеанском регионе в ходе военных учений США на севере Филиппин», — на данные военного ведомства ссылается « Коммерсант ». Typhon планируют ежегодно задействовать в американо-филиппинских учениях. Typhon считается первым наземным ударным средством средней дальности американской армии после окончания холодной войны и расторжения в 2019 году российско-американского договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Пусковая установка орудия представляет собой сухопутный вариант корабельной вертикальной пусковой установки Mk41. Ранее США заподозрили в подготовке к войне с Китаем. Штаты с военной базы на Гавайях перебросили на Филиппины крупную партию топлива, отмечали обозреватели Manila Times. Предположительно, в 2024 году Тайвань может стать новым полем битвы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Американские военные впервые развернули ракетные комплексы наземного базирования средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Это произошло в рамках учений с переброской на Филиппины системы Typhon, указано в заявлении на сайте регионального командования армии США. «Пусковая установка способна запускать крылатые ракеты Tomahawk и многоцелевые ракеты Standard SM-6. Она впервые появилась в Азиатско-Тихоокеанском регионе в ходе военных учений США на севере Филиппин», — на данные военного ведомства ссылается «Коммерсант». Typhon планируют ежегодно задействовать в американо-филиппинских учениях. Typhon считается первым наземным ударным средством средней дальности американской армии после окончания холодной войны и расторжения в 2019 году российско-американского договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Пусковая установка орудия представляет собой сухопутный вариант корабельной вертикальной пусковой установки Mk41. Ранее США заподозрили в подготовке к войне с Китаем. Штаты с военной базы на Гавайях перебросили на Филиппины крупную партию топлива, отмечали обозреватели Manila Times. Предположительно, в 2024 году Тайвань может стать новым полем битвы.