США развернули запрещенные по договору с РФ наземные ракетные комплексы

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Американские комплексы впервые были развернуты Азиатско-Тихоокеанском регионе
Американские комплексы впервые были развернуты Азиатско-Тихоокеанском регионе Фото:

Американские военные впервые развернули ракетные комплексы наземного базирования средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Это произошло в рамках учений с переброской на Филиппины системы Typhon, указано в заявлении на сайте регионального командования армии США.

«Пусковая установка способна запускать крылатые ракеты Tomahawk и многоцелевые ракеты Standard SM-6. Она впервые появилась в Азиатско-Тихоокеанском регионе в ходе военных учений США на севере Филиппин», — на данные военного ведомства ссылается «Коммерсант». Typhon планируют ежегодно задействовать в американо-филиппинских учениях.

Typhon считается первым наземным ударным средством средней дальности американской армии после окончания холодной войны и расторжения в 2019 году российско-американского договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Пусковая установка орудия представляет собой сухопутный вариант корабельной вертикальной пусковой установки Mk41.

Ранее США заподозрили в подготовке к войне с Китаем. Штаты с военной базы на Гавайях перебросили на Филиппины крупную партию топлива, отмечали обозреватели Manila Times. Предположительно, в 2024 году Тайвань может стать новым полем битвы.

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Американские военные впервые развернули ракетные комплексы наземного базирования средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Это произошло в рамках учений с переброской на Филиппины системы Typhon, указано в заявлении на сайте регионального командования армии США. «Пусковая установка способна запускать крылатые ракеты Tomahawk и многоцелевые ракеты Standard SM-6. Она впервые появилась в Азиатско-Тихоокеанском регионе в ходе военных учений США на севере Филиппин», — на данные военного ведомства ссылается «Коммерсант». Typhon планируют ежегодно задействовать в американо-филиппинских учениях. Typhon считается первым наземным ударным средством средней дальности американской армии после окончания холодной войны и расторжения в 2019 году российско-американского договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Пусковая установка орудия представляет собой сухопутный вариант корабельной вертикальной пусковой установки Mk41. Ранее США заподозрили в подготовке к войне с Китаем. Штаты с военной базы на Гавайях перебросили на Филиппины крупную партию топлива, отмечали обозреватели Manila Times. Предположительно, в 2024 году Тайвань может стать новым полем битвы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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