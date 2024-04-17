Челябинского экс-депутата Ершова, осужденного за взятку, лишают помещения

18 апреля 2024 в 08:45 Размер текста - 17 +

Лишившись депутатского мандата, Вячеслав Ершов может остаться без помещения на северо-западе Челябинска Фото: Павел Сидоров © URA.RU Социальный фонд развития Челябинской области экс-депутата Курчатовского райсовета Вячеслава Ершова лишают помещения в бизнес-центре «Гранд Вера». Как следует из материалов картотеки арбитражных дел, иск принят к производству. «Принять исковое заявление ООО „Коммерческо-производственная фирма ‚СДС‘“, возбудить производство по делу. Назначить дело к рассмотрению в предварительном судебном заседании», — отмечено в постановлении суда. Подачу заявления к компании бывшего депутата к компании Ершова инициировал конкурсный управляющий фирмы «СДС» Рустэм Саитгареев. Истец потребовал освободить комнату площадью 46 квадратных метров. Офис является частью нежилого помещения № 5 на первом этаже административного здания. На странице сервиса «Яндекс Карты» сообщается о том, что фонд Ершова больше не работает. Последний пост в паблике в соцсети «ВКонтакте» датирован февралем 2022 года. Через месяц, в марте, Ершов был задержан по обвинению во взяточничестве. Судимость политик получил за взятку, которую предлагал сотруднику Главного управления лесами Челябинской области за содействие в оформлении в собственность земельного участка. В ходе следствия вскрылся еще один эпизод, связанный с незаконным хранением боеприпасов. После вступления приговора в силу Ершов потерял депутатский мандат. Бизнес-центр «Гранд Вера» пытаются продать в Челябинске уже продолжительное время. В декабре 2023 года объявили новые торги. Стоимость комплекса, которую конкурсный управляющий рассчитывал выручить, составила 437 миллионов рублей. С мая актив подешевел на 73 миллиона рублей. При подготовке материала запросы для комментариев направлены обеим сторонам спора. Ответы на момент публикации не получены. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Социальный фонд развития Челябинской области экс-депутата Курчатовского райсовета Вячеслава Ершова лишают помещения в бизнес-центре «Гранд Вера». Как следует из материалов картотеки арбитражных дел, иск принят к производству. «Принять исковое заявление ООО „Коммерческо-производственная фирма ‚СДС‘“, возбудить производство по делу. Назначить дело к рассмотрению в предварительном судебном заседании», — отмечено в постановлении суда. Подачу заявления к компании бывшего депутата к компании Ершова инициировал конкурсный управляющий фирмы «СДС» Рустэм Саитгареев. Истец потребовал освободить комнату площадью 46 квадратных метров. Офис является частью нежилого помещения № 5 на первом этаже административного здания. На странице сервиса «Яндекс Карты» сообщается о том, что фонд Ершова больше не работает. Последний пост в паблике в соцсети «ВКонтакте» датирован февралем 2022 года. Через месяц, в марте, Ершов был задержан по обвинению во взяточничестве. Судимость политик получил за взятку, которую предлагал сотруднику Главного управления лесами Челябинской области за содействие в оформлении в собственность земельного участка. В ходе следствия вскрылся еще один эпизод, связанный с незаконным хранением боеприпасов. После вступления приговора в силу Ершов потерял депутатский мандат. Бизнес-центр «Гранд Вера» пытаются продать в Челябинске уже продолжительное время. В декабре 2023 года объявили новые торги. Стоимость комплекса, которую конкурсный управляющий рассчитывал выручить, составила 437 миллионов рублей. С мая актив подешевел на 73 миллиона рублей. При подготовке материала запросы для комментариев направлены обеим сторонам спора. Ответы на момент публикации не получены.