Путин оценил работу глав затапливаемых регионов

Путин: надеюсь, что продолжится работа восстановления регионов после паводков

17 апреля 2024 в 19:47 Размер текста - 17 +

Путин надеется, что губернаторы продолжат работу при восстановлении регионов Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Наводнение в Оренбургской области из-за прорыва дамбы Президент России Владимир Путин заявил, что видит напряженную работу глав регионов, где идут паводки. Он также надеется, что работа не остановится, когда надо будет заниматься восстановлением. Об этом глава государства сообщил в ходе совещания с членами правительства. «Я понимаю, что вы стараетесь, все устали, работаете, не досыпаете, искренне стараетесь людям помочь. Вижу, что вы напряженно работаете. Надеюсь, так и будет, но только с решением вопросов, связанных с восстановлением», — сказал Путин на совещании, которое транслировалось на телеканале «Россия 24». Он также поблагодарил коллег из регионов и попросил правительство РФ держать под контролем ситуацию с паводками. Сильные паводки наблюдаются в Курганской, Тюменской и Оренбургской областях. Главы регионов доложили Путину о работе во время ЧС. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин заявил, что видит напряженную работу глав регионов, где идут паводки. Он также надеется, что работа не остановится, когда надо будет заниматься восстановлением. Об этом глава государства сообщил в ходе совещания с членами правительства. «Я понимаю, что вы стараетесь, все устали, работаете, не досыпаете, искренне стараетесь людям помочь. Вижу, что вы напряженно работаете. Надеюсь, так и будет, но только с решением вопросов, связанных с восстановлением», — сказал Путин на совещании, которое транслировалось на телеканале «Россия 24». Он также поблагодарил коллег из регионов и попросил правительство РФ держать под контролем ситуацию с паводками. Сильные паводки наблюдаются в Курганской, Тюменской и Оренбургской областях. Главы регионов доложили Путину о работе во время ЧС.