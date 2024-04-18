Меры поддержки семей пропавших без вести челябинских бойцов СВО расширят

Поддержка семей пропавших без вести бойцов СВО из Челябинской области будет увеличена. Соответствующие изменения в региональный закон об образовании разработаны по инициативе губернатора региона. На заседании комитета по социальной политике 18 апреля их поддержали депутаты заксобрания региона, сообщили в пресс-службе ЗСО.
«Законопроект, поддержанный комитетом, расширяет меры соцподдержки семей пропавших без вести участников СВО. Члены семей пропавших без вести смогут получить компенсацию стоимости платного обучения в возрасте до 24 лет в учреждениях среднего профессионального образования Челябинской области в размере, не превышающем 70050 рублей за учебный год», — уточнили в пресс-службе заксобрания.
Как добавили в пресс-службе, члены семей участников СВО, являющиеся студентами колледжей, также смогут получить компенсацию стоимости питания. Жены пропавших без вести получат компенсацию части платы за детский сад на детей. Кроме того, членам семей пропавших без вести, очно обучающимся в государственных организациях СПО, назначат ежемесячную выплату в размере 18700 рублей.
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