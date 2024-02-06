Пермский актер из «Слова пацана» Могильников сыграет в детективном боевике

06 февраля 2024 в 23:50 Размер текста - 17 +

Пермяк получил роль в новой кинокартине Фото: Илья Московец © URA.RU Актер Ярослав Могильников из Лысьвы (Пермский край), известный по роли Ералаша в сериале «Слове пацана. Кровь на асфальте», сыграет роль в детективном боевике «Красный шелк». Эта информация опубликована в сообществе «Кинопоиск» в соцсети «ВКонтакте». «Елена Подкаминская и Ярослав Могильников сыграют в детективном боевике „Красный шелк“. Лента повествует о приезде китайских коммунистов в СССР», — указано в сообщении. События фильма разворачиваются в 1928 году, когда китайская коммунистическая партия решает устроить съезд под Москвой. Туда по Транссибирской магистрали отправляют секретные документы. За бумагами охотятся иностранные разведчики и агенты Гоминьдана. Старт съемок запланирован на февраль, частично они будут проведены в Китае. Команда анонсировала съемку одним кадром масштабной экшен-сцены. Широкой зритель увидит «Красный шелк» в следующем году. Сыгравший в нашумевшем «Слове пацана» пермяк рассказывал о нюансах съемок сериала. В одной из серий персонажа Могильникова убивают. Следом в интернете стал набирать популярность тег «НезабудемЕралаша».

Актер Ярослав Могильников из Лысьвы (Пермский край), известный по роли Ералаша в сериале «Слове пацана. Кровь на асфальте», сыграет роль в детективном боевике «Красный шелк». Эта информация опубликована в сообществе «Кинопоиск» в соцсети «ВКонтакте». «Елена Подкаминская и Ярослав Могильников сыграют в детективном боевике „Красный шелк“. Лента повествует о приезде китайских коммунистов в СССР», — указано в сообщении. События фильма разворачиваются в 1928 году, когда китайская коммунистическая партия решает устроить съезд под Москвой. Туда по Транссибирской магистрали отправляют секретные документы. За бумагами охотятся иностранные разведчики и агенты Гоминьдана. Старт съемок запланирован на февраль, частично они будут проведены в Китае. Команда анонсировала съемку одним кадром масштабной экшен-сцены. Широкой зритель увидит «Красный шелк» в следующем году. Сыгравший в нашумевшем «Слове пацана» пермяк рассказывал о нюансах съемок сериала. В одной из серий персонажа Могильникова убивают. Следом в интернете стал набирать популярность тег «НезабудемЕралаша».