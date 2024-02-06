Пермский актер из «Слова пацана» Могильников сыграет в детективном боевике

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Съемки фильма "Вечная зима" с Александром Робаком. Магнитогорск, оператор, зима, кинокамера, улица, мороз, холод, съемка фильма
Пермяк получил роль в новой кинокартине Фото:

Актер Ярослав Могильников из Лысьвы (Пермский край), известный по роли Ералаша в сериале «Слове пацана. Кровь на асфальте», сыграет роль в детективном боевике «Красный шелк». Эта информация опубликована в сообществе «Кинопоиск» в соцсети «ВКонтакте».

«Елена Подкаминская и Ярослав Могильников сыграют в детективном боевике „Красный шелк“. Лента повествует о приезде китайских коммунистов в СССР», — указано в сообщении.

События фильма разворачиваются в 1928 году, когда китайская коммунистическая партия решает устроить съезд под Москвой. Туда по Транссибирской магистрали отправляют секретные документы. За бумагами охотятся иностранные разведчики и агенты Гоминьдана.

Старт съемок запланирован на февраль, частично они будут проведены в Китае. Команда анонсировала съемку одним кадром масштабной экшен-сцены. Широкой зритель увидит «Красный шелк» в следующем году.

Сыгравший в нашумевшем «Слове пацана» пермяк рассказывал о нюансах съемок сериала. В одной из серий персонажа Могильникова убивают. Следом в интернете стал набирать популярность тег «НезабудемЕралаша».

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Актер Ярослав Могильников из Лысьвы (Пермский край), известный по роли Ералаша в сериале «Слове пацана. Кровь на асфальте», сыграет роль в детективном боевике «Красный шелк». Эта информация опубликована в сообществе «Кинопоиск» в соцсети «ВКонтакте». «Елена Подкаминская и Ярослав Могильников сыграют в детективном боевике „Красный шелк“. Лента повествует о приезде китайских коммунистов в СССР», — указано в сообщении. События фильма разворачиваются в 1928 году, когда китайская коммунистическая партия решает устроить съезд под Москвой. Туда по Транссибирской магистрали отправляют секретные документы. За бумагами охотятся иностранные разведчики и агенты Гоминьдана. Старт съемок запланирован на февраль, частично они будут проведены в Китае. Команда анонсировала съемку одним кадром масштабной экшен-сцены. Широкой зритель увидит «Красный шелк» в следующем году. Сыгравший в нашумевшем «Слове пацана» пермяк рассказывал о нюансах съемок сериала. В одной из серий персонажа Могильникова убивают. Следом в интернете стал набирать популярность тег «НезабудемЕралаша».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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