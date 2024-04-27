Центральную районную больницу Богдановича (Свердловская область) обеспечили новым рентгеновским комплексом, который позволяет делать снимки высокого качества. Об этом рассказала спикер свердловского заксобрания Людмила Бабушкина, которая поддерживает развитие учреждения.
«В феврале 2024 года в хирургическом отделении больницы завершился ремонт четырех рентгеновских кабинетов, а в одном из них в начале этой недели завершен монтаж нового рентгеновского комплекса на два рабочих места. Он уже запущен в работу», — написала Бабушкина в своем telegram-канале.
По ее словам, врачи довольны новым оборудованием — рентгеновский комплекс позволяет делать снимки высокого качества. «Он дает возможность медикам увидеть даже незначительное отклонение от нормы», — отметила спикер свердловского заксо.
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