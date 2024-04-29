Полянский: США сорвали выступление российского дипломата в ООН

30 апреля 2024 в 01:45 Размер текста - 17 +

США не выдали визу делегату России для участия в заседании комитета ГА ООН Фото: Анна Майорова © URA.RU США не выдали визу российскому делегату для участия в заседании Комитета по информации ГА ООН в Нью-Йорке. Об этом заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. «Вновь сорвано участие в работе 46-й сессии Комитета по информации ГА ООН представителя российской делегации из-за невыдачи ему визы, несмотря на своевременно поданные документы», сказал Полянски, его слова передает РИА Новости. Он отметил, что это очередное грубое нарушение обязательств, вытекающих из Соглашения о центральных органах ООН. В МИД заявляли, что США отказывают в выдаче виз даже техническим экспертам из России, напоминает RT. В 2023 году США не пустили Россию на переговоры ядерной пятерки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

США не выдали визу российскому делегату для участия в заседании Комитета по информации ГА ООН в Нью-Йорке. Об этом заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. «Вновь сорвано участие в работе 46-й сессии Комитета по информации ГА ООН представителя российской делегации из-за невыдачи ему визы, несмотря на своевременно поданные документы», сказал Полянски, его слова передает РИА Новости. Он отметил, что это очередное грубое нарушение обязательств, вытекающих из Соглашения о центральных органах ООН. В МИД заявляли, что США отказывают в выдаче виз даже техническим экспертам из России, напоминает RT. В 2023 году США не пустили Россию на переговоры ядерной пятерки.