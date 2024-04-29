29 апреля 2024

Полянский: США сорвали выступление российского дипломата в ООН

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США не выдали визу делегату России для участия в заседании комитета ГА ООН Фото:

США не выдали визу российскому делегату для участия в заседании Комитета по информации ГА ООН в Нью-Йорке. Об этом заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

«Вновь сорвано участие в работе 46-й сессии Комитета по информации ГА ООН представителя российской делегации из-за невыдачи ему визы, несмотря на своевременно поданные документы», сказал Полянски, его слова передает РИА Новости. Он отметил, что это очередное грубое нарушение обязательств, вытекающих из Соглашения о центральных органах ООН.

В МИД заявляли, что США отказывают в выдаче виз даже техническим экспертам из России, напоминает RT. В 2023 году США не пустили Россию на переговоры ядерной пятерки.

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США не выдали визу российскому делегату для участия в заседании Комитета по информации ГА ООН в Нью-Йорке. Об этом заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. «Вновь сорвано участие в работе 46-й сессии Комитета по информации ГА ООН представителя российской делегации из-за невыдачи ему визы, несмотря на своевременно поданные документы», сказал Полянски, его слова передает РИА Новости. Он отметил, что это очередное грубое нарушение обязательств, вытекающих из Соглашения о центральных органах ООН. В МИД заявляли, что США отказывают в выдаче виз даже техническим экспертам из России, напоминает RT. В 2023 году США не пустили Россию на переговоры ядерной пятерки.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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