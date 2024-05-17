Владимир Путин пригласил китайскую делегацию на Восточный экономический форум
Президент России Владимир Путин встретился с заместителем председателя Китайской народной республики Хань Чжэном. Они провели очную беседу. Встреча прошла в рамках государственного визита российского лидера в Китай.
«Будем рады видеть вас и на Восточном экономическом форуме», — подчеркнул российский лидер, пригласив китайскую делегацию на мероприятие, которое будет проходить во Владивостоке с 3 по 6 сентября 2024 года. Об этом стало известно из трансляции, которая ведется на телеканале «Россия 24».
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