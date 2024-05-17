Путин лично встретился с зампредом КНР. Видео

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Президент России Владимир Путин на пресс-конференции после окончания голосования на президентских выборах 2024. Москва, путин владимир
Владимир Путин пригласил китайскую делегацию на Восточный экономический форум Фото:

Президент России Владимир Путин встретился с заместителем председателя Китайской народной республики Хань Чжэном. Они провели очную беседу. Встреча прошла в рамках государственного визита российского лидера в Китай.

«Будем рады видеть вас и на Восточном экономическом форуме», — подчеркнул российский лидер, пригласив китайскую делегацию на мероприятие, которое будет проходить во Владивостоке с 3 по 6 сентября 2024 года. Об этом стало известно из трансляции, которая ведется на телеканале «Россия 24».

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Президент России Владимир Путин встретился с заместителем председателя Китайской народной республики Хань Чжэном. Они провели очную беседу. Встреча прошла в рамках государственного визита российского лидера в Китай. «Будем рады видеть вас и на Восточном экономическом форуме», — подчеркнул российский лидер, пригласив китайскую делегацию на мероприятие, которое будет проходить во Владивостоке с 3 по 6 сентября 2024 года. Об этом стало известно из трансляции, которая ведется на телеканале «Россия 24».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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