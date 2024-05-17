Австралия ввела новые санкции против России

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В новый список санкций попало шесть российских организаций
В новый список санкций попало шесть российских организаций Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Австралия вводит новые санкции в отношении шести российских организаций, которые якобы связаны с поставками оружия из КНДР в РФ. Об этом заявила министр иностранных дел страны Пенни Вонг.

«Австралия <...> вводит целевые финансовые санкции еще в отношении шести организаций, связанных с поставками Северной Кореей оружия и соответствующей техники в Россию», — сообщила Вонг. Ее заявление опубликовано на официальном сайте МИД страны.

В МВД Австралии отметили, что в санкционный список попали ООО «Восточная стивидорная компания» (входит в Global Ports), ООО «Марин транс шиппинг», ООО «М Лизинг» и АО «Совфрахт». Слова ведомства передает ТАСС.

МИД Австралии 24 февраля уже объявлял о санкциях против РФ. Запреты на поездки в страну ввели против 55 россиян. 

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Австралия вводит новые санкции в отношении шести российских организаций, которые якобы связаны с поставками оружия из КНДР в РФ. Об этом заявила министр иностранных дел страны Пенни Вонг. «Австралия <...> вводит целевые финансовые санкции еще в отношении шести организаций, связанных с поставками Северной Кореей оружия и соответствующей техники в Россию», — сообщила Вонг. Ее заявление опубликовано на официальном сайте МИД страны. В МВД Австралии отметили, что в санкционный список попали ООО «Восточная стивидорная компания» (входит в Global Ports), ООО «Марин транс шиппинг», ООО «М Лизинг» и АО «Совфрахт». Слова ведомства передает ТАСС. МИД Австралии 24 февраля уже объявлял о санкциях против РФ. Запреты на поездки в страну ввели против 55 россиян. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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