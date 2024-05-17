Австралия ввела новые санкции против России

Австралия вводит новые санкции в отношении шести российских организаций, которые якобы связаны с поставками оружия из КНДР в РФ. Об этом заявила министр иностранных дел страны Пенни Вонг.
«Австралия <...> вводит целевые финансовые санкции еще в отношении шести организаций, связанных с поставками Северной Кореей оружия и соответствующей техники в Россию», — сообщила Вонг. Ее заявление опубликовано на официальном сайте МИД страны.
В МВД Австралии отметили, что в санкционный список попали ООО «Восточная стивидорная компания» (входит в Global Ports), ООО «Марин транс шиппинг», ООО «М Лизинг» и АО «Совфрахт». Слова ведомства передает ТАСС.
МИД Австралии 24 февраля уже объявлял о санкциях против РФ. Запреты на поездки в страну ввели против 55 россиян.
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