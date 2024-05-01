01 мая 2024

Пермяки и пермячки смогут пожениться ночью

Пермское управление ЗАГС проведет ночные бракосочетания
© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Клипарт. Курган, загс, закон, развод, свадьба, документы, герб россии, регистрация брака
Ночной режим пермский ЗАГС включит 11 июня Фото:

Жители и жительницы Перми смогут заключить брак ночью. Такой шанс им выпадет накануне Дня города, рассказали в управлении ЗАГС.

«В рамках празднования Дня города управление ЗАГС запускает новый проект „Свадебная ночь“. Приглашаем пары зарегистрировать брак в период с 22:00 до 24:00 11 июня 2024 года в сквере имени Татищева», — говорится на странице управления в соцсети «ВКонтакте».

Чтобы устроить необычную свадьбу, нужно лично подать заявление в Мотовилихинский отдел ЗАГС. Документы будут принимать до 8 мая. Те, кто уже подал заявление, не зная о ночной акции, могут перенести дату бракосочетания.

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Жители и жительницы Перми смогут заключить брак ночью. Такой шанс им выпадет накануне Дня города, рассказали в управлении ЗАГС. «В рамках празднования Дня города управление ЗАГС запускает новый проект „Свадебная ночь“. Приглашаем пары зарегистрировать брак в период с 22:00 до 24:00 11 июня 2024 года в сквере имени Татищева», — говорится на странице управления в соцсети «ВКонтакте». Чтобы устроить необычную свадьбу, нужно лично подать заявление в Мотовилихинский отдел ЗАГС. Документы будут принимать до 8 мая. Те, кто уже подал заявление, не зная о ночной акции, могут перенести дату бракосочетания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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