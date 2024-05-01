Пермяки и пермячки смогут пожениться ночью

Пермское управление ЗАГС проведет ночные бракосочетания

02 мая 2024 в 13:58 Размер текста - 17 +

Ночной режим пермский ЗАГС включит 11 июня Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители и жительницы Перми смогут заключить брак ночью. Такой шанс им выпадет накануне Дня города, рассказали в управлении ЗАГС. «В рамках празднования Дня города управление ЗАГС запускает новый проект „Свадебная ночь“. Приглашаем пары зарегистрировать брак в период с 22:00 до 24:00 11 июня 2024 года в сквере имени Татищева», — говорится на странице управления в соцсети «ВКонтакте». Чтобы устроить необычную свадьбу, нужно лично подать заявление в Мотовилихинский отдел ЗАГС. Документы будут принимать до 8 мая. Те, кто уже подал заявление, не зная о ночной акции, могут перенести дату бракосочетания. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители и жительницы Перми смогут заключить брак ночью. Такой шанс им выпадет накануне Дня города, рассказали в управлении ЗАГС. «В рамках празднования Дня города управление ЗАГС запускает новый проект „Свадебная ночь“. Приглашаем пары зарегистрировать брак в период с 22:00 до 24:00 11 июня 2024 года в сквере имени Татищева», — говорится на странице управления в соцсети «ВКонтакте». Чтобы устроить необычную свадьбу, нужно лично подать заявление в Мотовилихинский отдел ЗАГС. Документы будут принимать до 8 мая. Те, кто уже подал заявление, не зная о ночной акции, могут перенести дату бракосочетания.