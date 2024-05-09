В России разрабатывается законопроект о регулировании маркетплейсов

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Максуд Шадаев на Мастерской Новых медиа. Москва, шадаев максут
Законопроект разрабатывают два министерства, заявил Шадаев Фото:

Минэкономразвития и Минцифры разрабатывают новый законопроект о регулировании работы маркетплейсов в России. Об этом рассказал исполняющий обязанности главы Минцифры Максут Шадаев.

«Делаем новый законопроект о маркетплейсах. В первую очередь Минэк с Минцифры», — сообщил Шадаев. Его слова приводит РИА Новости.

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Минэкономразвития и Минцифры разрабатывают новый законопроект о регулировании работы маркетплейсов в России. Об этом рассказал исполняющий обязанности главы Минцифры Максут Шадаев. «Делаем новый законопроект о маркетплейсах. В первую очередь Минэк с Минцифры», — сообщил Шадаев. Его слова приводит РИА Новости.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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