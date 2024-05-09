В России разрабатывается законопроект о регулировании маркетплейсов

09 мая 2024 в 22:28 Размер текста - 17 +

Законопроект разрабатывают два министерства, заявил Шадаев Фото: Владимир Андреев © URA.RU Минэкономразвития и Минцифры разрабатывают новый законопроект о регулировании работы маркетплейсов в России. Об этом рассказал исполняющий обязанности главы Минцифры Максут Шадаев. «Делаем новый законопроект о маркетплейсах. В первую очередь Минэк с Минцифры», — сообщил Шадаев. Его слова приводит РИА Новости. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Минэкономразвития и Минцифры разрабатывают новый законопроект о регулировании работы маркетплейсов в России. Об этом рассказал исполняющий обязанности главы Минцифры Максут Шадаев. «Делаем новый законопроект о маркетплейсах. В первую очередь Минэк с Минцифры», — сообщил Шадаев. Его слова приводит РИА Новости.