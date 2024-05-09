09 мая 2024

У пермяков взлетел интерес к дачным услугам

В Перми спрос на садовников вырос в четыре раза
© Служба новостей «URA.RU»
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Размытая дорога. Сочи, частные дома, частный сектор, дачи
Пермяки стали чаще заказывать земляные работы Фото:

В Перми вырос спрос на услуги садовников. В апреле 2024 года интерес к этим специалистам вырос на 465% по сравнению с мартом этого же года, сообщили в пресс-службе «Авито».

«Пермяки активно готовят свои дачи к первым посадкам и летнему сезону. Уже в апреле спрос на услуги для дома и дачи вырос на 465% по сравнению с мартом», — сказано в сообщении.

Аналитики отметили, что больше всего популярностью пользуются услуги земляных работ. Спрос на них вырос в девять раз. В восемь раз увеличился интерес к устройству газона. Также пермяки стали в пять раз чаще заказывать покос травы. Вслед за спросом увеличилось и количество специалистов, которые предлагают данные услуги. По сравнению с мартом 2024 года, их стало на 18% больше. При этом цены на дачные услуги остались на прежнем уровне. Так, покос травы и обработка растений стоят от 500 рублей, а спил деревьев — от 1000 рублей.

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В Перми вырос спрос на услуги садовников. В апреле 2024 года интерес к этим специалистам вырос на 465% по сравнению с мартом этого же года, сообщили в пресс-службе «Авито». «Пермяки активно готовят свои дачи к первым посадкам и летнему сезону. Уже в апреле спрос на услуги для дома и дачи вырос на 465% по сравнению с мартом», — сказано в сообщении. Аналитики отметили, что больше всего популярностью пользуются услуги земляных работ. Спрос на них вырос в девять раз. В восемь раз увеличился интерес к устройству газона. Также пермяки стали в пять раз чаще заказывать покос травы. Вслед за спросом увеличилось и количество специалистов, которые предлагают данные услуги. По сравнению с мартом 2024 года, их стало на 18% больше. При этом цены на дачные услуги остались на прежнем уровне. Так, покос травы и обработка растений стоят от 500 рублей, а спил деревьев — от 1000 рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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