В парламенте Грузии сообщили о задержанном в ходе протестов россиянине

В ходе акций протеста против законопроекта об иностранных агентах в Тбилиси были задержаны несколько человек, среди которых оказался гражданин России. Об этом сообщил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.
«Один из них (задержанных — прим. URA.RU) — это гражданин России», — сказал Папуашвили на брифинге, передает РИА Новости. Он добавил, что предстоит выяснить, кто этот конкретный человек.
Принятие закона об иноагентах во втором чтении вызвало новую волну протестов в Грузии. В официальном сообщении Службы госбезопасности Грузии заявили, что организаторы акций протеста получили деньги от зарубежных спонсоров, чья цель — дестабилизировать ситуацию в стране, передает
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