В парламенте Грузии сообщили о задержанном в ходе протестов россиянине

10 мая 2024 в 19:39 Размер текста - 17 +

За участие в беспорядках в Тбилиси задержали россиянина Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В ходе акций протеста против законопроекта об иностранных агентах в Тбилиси были задержаны несколько человек, среди которых оказался гражданин России. Об этом сообщил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили. «Один из них (задержанных — прим. URA.RU) — это гражданин России», — сказал Папуашвили на брифинге, передает РИА Новости. Он добавил, что предстоит выяснить, кто этот конкретный человек. Принятие закона об иноагентах во втором чтении вызвало новую волну протестов в Грузии. В официальном сообщении Службы госбезопасности Грузии заявили, что организаторы акций протеста получили деньги от зарубежных спонсоров, чья цель — дестабилизировать ситуацию в стране, передает телеканал 360 . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ходе акций протеста против законопроекта об иностранных агентах в Тбилиси были задержаны несколько человек, среди которых оказался гражданин России. Об этом сообщил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили. «Один из них (задержанных — прим. URA.RU) — это гражданин России», — сказал Папуашвили на брифинге, передает РИА Новости. Он добавил, что предстоит выяснить, кто этот конкретный человек. Принятие закона об иноагентах во втором чтении вызвало новую волну протестов в Грузии. В официальном сообщении Службы госбезопасности Грузии заявили, что организаторы акций протеста получили деньги от зарубежных спонсоров, чья цель — дестабилизировать ситуацию в стране, передает телеканал 360.