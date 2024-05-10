В парламенте Грузии сообщили о задержанном в ходе протестов россиянине

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Суд над Ведерниковым. Челябинск., браслеты, руки, наручники
За участие в беспорядках в Тбилиси задержали россиянина Фото:

В ходе акций протеста против законопроекта об иностранных агентах в Тбилиси были задержаны несколько человек, среди которых оказался гражданин России. Об этом сообщил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.

«Один из них (задержанных — прим. URA.RU) — это гражданин России», — сказал Папуашвили на брифинге, передает РИА Новости. Он добавил, что предстоит выяснить, кто этот конкретный человек.

Принятие закона об иноагентах во втором чтении вызвало новую волну протестов в Грузии. В официальном сообщении Службы госбезопасности Грузии заявили, что организаторы акций протеста получили деньги от зарубежных спонсоров, чья цель — дестабилизировать ситуацию в стране, передает телеканал 360.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ходе акций протеста против законопроекта об иностранных агентах в Тбилиси были задержаны несколько человек, среди которых оказался гражданин России. Об этом сообщил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили. «Один из них (задержанных — прим. URA.RU) — это гражданин России», — сказал Папуашвили на брифинге, передает РИА Новости. Он добавил, что предстоит выяснить, кто этот конкретный человек. Принятие закона об иноагентах во втором чтении вызвало новую волну протестов в Грузии. В официальном сообщении Службы госбезопасности Грузии заявили, что организаторы акций протеста получили деньги от зарубежных спонсоров, чья цель — дестабилизировать ситуацию в стране, передает телеканал 360.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...